Trump se îndoiește că europenii ar ajuta SUA în baza Articolului 5 al NATO
- Iulia Moise
- 8 ianuarie 2026, 10:47
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o serie de afirmații privind NATO, politica externă americană și relația cu Rusia și China într-o postare publicată pe platforma Truth.
În mesajul său, Trump susține că implicarea sa personală a schimbat contribuțiile statelor membre NATO și a influențat evenimentele internaționale recente.
Trump vorbește despre creșterea contribuțiilor NATO
În postarea publicată pe Truth, Donald Trump afirmă că majoritatea membrilor NATO nu respectau obligațiile financiare până la preluarea mandatului său:
„Rețineți, pentru toți acei mari fani NATO, aceștia aveau un PIB de 2% și majoritatea nu își plăteau facturile, Până când nu am apărut eu. SUA, în mod prostesc, plătea pentru ei! Eu, respectuos, i-am dus la 5% PIB, și ei plătesc, imediat.”
Referiri la situația Ucrainei și politica externă
Donald Trump a mai susținut că fără intervenția sa, Rusia ar fi avut control asupra întregii Ucraine: „Fără implicarea mea, Rusia ar avea toată Ucraina chiar acum.”
În plus, el menționează că a pus capătul unui conflict militar în timpul mandatului său:
„Am sfârșit de unul singur 8 războaie, iar Norvegia, membru NATO, a ales prostește să nu-mi dea Premiul Nobil al Pacii.”
Trump subliniază că, în opinia sa, acțiunile sale au salvat milioane de vieți, dacă nu a primit recunoașterea internațională oficială pentru acestea.
Relația cu NATO și percepția adversarilor internaționali
Președintele a afirmat că Rusia și China nu ar manifesta respect față de NATO fără implicarea Statelor Unite:
„Rusia și China nu au nicio frică de NATO fără Statele Unite și mă îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi dacă chiar am avea nevoie de ei”
Trump a adăugat că refacerea forțelor militare americane în primul său mandat și continuarea acestui proces constituie un factor decisiv în securitatea națională: „„Toată lumea este norocoasă că am reconstruit armata noastră în primul mandat și coninu să fac asta”
Donald Trump: Vom fi mereu acolo pentru NATO
În încheiere, Donald Trump a reiterat că Statele Unite vor continua să susțină NATO chiar și dacă alianța nu ar răspunde în același mod: „Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi.”
El a mai adăugat că singura națiune pe care China și Rusia o respectă este Statele Unite.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.