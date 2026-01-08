Trump se îndoiește că europenii ar ajuta SUA în baza Articolului 5 al NATO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o serie de afirmații privind NATO, politica externă americană și relația cu Rusia și China într-o postare publicată pe platforma Truth.

În mesajul său, Trump susține că implicarea sa personală a schimbat contribuțiile statelor membre NATO și a influențat evenimentele internaționale recente.

În postarea publicată pe Truth, Donald Trump afirmă că majoritatea membrilor NATO nu respectau obligațiile financiare până la preluarea mandatului său:

„Rețineți, pentru toți acei mari fani NATO, aceștia aveau un PIB de 2% și majoritatea nu își plăteau facturile, Până când nu am apărut eu. SUA, în mod prostesc, plătea pentru ei! Eu, respectuos, i-am dus la 5% PIB, și ei plătesc, imediat.”

Donald Trump a mai susținut că fără intervenția sa, Rusia ar fi avut control asupra întregii Ucraine: „Fără implicarea mea, Rusia ar avea toată Ucraina chiar acum.”

În plus, el menționează că a pus capătul unui conflict militar în timpul mandatului său:

„Am sfârșit de unul singur 8 războaie, iar Norvegia, membru NATO, a ales prostește să nu-mi dea Premiul Nobil al Pacii.”

Trump subliniază că, în opinia sa, acțiunile sale au salvat milioane de vieți, dacă nu a primit recunoașterea internațională oficială pentru acestea.

Președintele a afirmat că Rusia și China nu ar manifesta respect față de NATO fără implicarea Statelor Unite:

„Rusia și China nu au nicio frică de NATO fără Statele Unite și mă îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi dacă chiar am avea nevoie de ei”

Trump a adăugat că refacerea forțelor militare americane în primul său mandat și continuarea acestui proces constituie un factor decisiv în securitatea națională: „„Toată lumea este norocoasă că am reconstruit armata noastră în primul mandat și coninu să fac asta”

În încheiere, Donald Trump a reiterat că Statele Unite vor continua să susțină NATO chiar și dacă alianța nu ar răspunde în același mod: „Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi.”

El a mai adăugat că singura națiune pe care China și Rusia o respectă este Statele Unite.