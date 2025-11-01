DOJ verifică modul în care o organizație a folosit donațiile pentru protestele din 2020, pentru justiție rasială

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (United States Department of Justice) verifică dacă donațiile primite de organizația nonprofit Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. (BLMGN) au fost utilizate necorespunzător în urma afluxului de contribuții în vara anului 2020, conform surselor implicate în anchetă, potrivit AP News.

Ancheta este coordonată de biroul procurorului din Districtul Central al Californiei (United States Attorney’s Office for the Central District of California), cu sediul în apropiere de Los Angeles.

Ancheta urmărește dacă liderii organizaţiei au comis fraude împotriva donatorilor care au contribuit cu sume de ordinul zecilor de milioane de dolari în contextul protestelor pentru justiţie rasială din 2020, în urma morții lui George Floyd.

În raportul pe anul 2020, organizația BLMGN a declarat că a atras donații de peste 90 de milioane de dolari.

Într-un document recent (formularul 990, pentru anul fiscal încheiat în iunie 2024) s‑au consemnat active de peste 28 de milioane de dolari.

Una dintre criticile aduse organizației vizează achiziţia unei proprietăți de aproximativ 6 milioane de dolari în zona Los Angeles, achiziţie despre care conducerea a explicat:

„Achiziția servește ca un spațiu pentru persoanele de culoare unde își pot împărtăși darurile cu lumea și își pot perfecționa meșteșugul așa cum consideră de cuviință, în condițiile care funcționează cel mai bine pentru ele și într-un spațiu sigur, liber de sistemele de opresiune care există în diverse industrii creative.”

Într‑o declarație oficială, BLMGN a precizat că „is not a target of any federal criminal investigation.”

De asemenea, organizația a transmis:

„Rămânem dedicați transparenței depline, responsabilității și administrării responsabile a resurselor dedicate construirii unui viitor mai bun pentru comunitățile de culoare.”

Este neclar exact când a început această investigație, însă sursele arată că este activă sub conducerea biroului din Districtul Central al Californiei.

În săptămânile recente, anchetatorii federali au emis citații („subpoenas”) și cel puțin un mandat de percheziție („search warrant”).

Până în prezent, nu au fost anunțate acuzații penale împotriva organizației sau liderilor ei.

Un alt element de interes este contextul mai larg: investigația intervine într‑o jumătate de deceniu în care organizații progresiste şi de justiție socială au fost supuse unei atenții sporită, inclusiv în privinţa modului în care își gestionează finanțarea. Scripps News+1

Această anchetă are potențialul de a genera dezbateri privind transparența organizațiilor non‑profit care gestionează sume importante, mai ales în contextul mișcărilor sociale majore.

Dacă se vor găsi dovezi de gestionare neadecvată a fondurilor, consecințele juridice, reputaționale sau financiare pentru organizație ar putea fi semnificative.

În același timp, chiar existența investigației atrage atenție asupra standardelor de raportare și administrare în sectorul nonprofit.