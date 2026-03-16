Oscar 2026: Lista completă a câștigătorilor marilor premii

Premiile Oscar 2026, acordate în cadrul prestigioasei gale Academy Awards, au adus în prim-plan cele mai apreciate producții și interpretări ale anului în cinematografia mondială. Marele câștigător al serii a fost filmul One Battle After Another, care a obținut nu mai puțin de șase statuete, potrivit Academy Awards.

Pe lângă succesul filmului, gala a fost marcată și de triumful actorilor Jessie Buckley și Michael B. Jordan, care au câștigat premiile pentru cea mai bună actriță și cel mai bun actor pentru rolurile lor din producțiile Hamnet și Sinners.

Ceremonia a reunit cele mai importante nume ale industriei cinematografice de la Hollywood, într-o ediție în care atât producțiile de autor, cât și filmele cu bugete mari au concurat pentru cele mai râvnite trofee.

Câștigător: One Battle After Another

Nominalizări:

Bugonia

Frankenstein

F1

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Câștigătoare: Jessie Buckley – Hamnet

Nominalizări:

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Câștigător: Michael B. Jordan – Sinners

Nominalizări:

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Wagner Moura – The Secret Agent

Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Nominalizări:

Ryan Coogler – Sinners

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Câștigătoare: Amy Madigan – Weapons

Cel mai bun actor în rol secundar

Câștigător: Sean Penn – One Battle After Another

Cel mai bun film internațional: Sentimental Value

Cel mai bun film de animație: KPop Demon Hunters

Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson pentru Sinners

Cea mai bună imagine: Sinners

Premiile Oscar, acordate anual de Academia de Arte și Științe Cinematografice din Hollywood din 1929, rămân cele mai prestigioase distincții din industria filmului. De-a lungul a aproape un secol, Oscarurile au celebrat excelența în regie, actorie, scenografie, muzică și tehnică cinematografică, marcând momente importante în istoria cinematografiei mondiale.