Oscar 2026: Lista completă a câștigătorilor marilor premii

Premiile Oscar 2026, acordate în cadrul prestigioasei gale Academy Awards, au adus în prim-plan cele mai apreciate producții și interpretări ale anului în cinematografia mondială. Marele câștigător al serii a fost filmul One Battle After Another, care a obținut nu mai puțin de șase statuete, potrivit Academy Awards.

Pe lângă succesul filmului, gala a fost marcată și de triumful actorilor Jessie Buckley și Michael B. Jordan, care au câștigat premiile pentru cea mai bună actriță și cel mai bun actor pentru rolurile lor din producțiile Hamnet și Sinners.

Ceremonia a reunit cele mai importante nume ale industriei cinematografice de la Hollywood, într-o ediție în care atât producțiile de autor, cât și filmele cu bugete mari au concurat pentru cele mai râvnite trofee.

Cel mai bun film la Oscar 2026

  • Câștigător: One Battle After Another

Nominalizări:

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • F1
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Cea mai bună actriță

  • Câștigătoare: Jessie Buckley – Hamnet

Nominalizări:

  • Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Cel mai bun actor

  • Câștigător: Michael B. Jordan – Sinners

Nominalizări:

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Cel mai bun regizor

  • Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Nominalizări:

  • Ryan Coogler – Sinners
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloé Zhao – Hamnet

Cea mai bună actriță în rol secundar

  • Câștigătoare: Amy Madigan – Weapons

Cel mai bun actor în rol secundar

  • Câștigător: Sean Penn – One Battle After Another

Alte premii importante

  • Cel mai bun film internațional: Sentimental Value
  • Cel mai bun film de animație: KPop Demon Hunters
  • Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson pentru Sinners
  • Cea mai bună imagine: Sinners

Premiile Oscar, acordate anual de Academia de Arte și Științe Cinematografice din Hollywood din 1929, rămân cele mai prestigioase distincții din industria filmului. De-a lungul a aproape un secol, Oscarurile au celebrat excelența în regie, actorie, scenografie, muzică și tehnică cinematografică, marcând momente importante în istoria cinematografiei mondiale.

