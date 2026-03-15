Premiile Oscar 2026. Producțiile „Sinners” și „One Battle After Another”, în cursa pentru râvnitul trofeu

Cea de-a 98-a ediție a premiilor Oscar se anunță una dintre cele mai tensionate din ultimii ani. Competiția pentru marele trofeu este dominată de două producții puternice, filmul Sinners și epopeea politică One Battle After Another, iar rezultatul final rămâne greu de anticipat. Gala organizată de Academy of Motion Picture Arts and Sciences va avea loc duminică și promite multe surprize, potrivit Varierty.

Editorialistul Clayton Davis, cunoscut pentru analiza sa atentă a sezonului premiilor cinematografice, a declarat că rezultatul ediției din acest an rămâne total imprevizibil. El a explicat că, în special în cazul trofeului pentru „cel mai bun film”, competiția este atât de strânsă încât niciun favorit nu poate fi plasat pe primul loc înainte de momentul decernării.

Filmul Sinners, regizat de Ryan Coogler, intră în istorie încă înainte de gală. Producția a primit 16 nominalizări, devenind cea mai nominalizată din istoria premiilor Oscar. Pelicula ar putea depăși și recordul de trofee câștigate, deținut în prezent de Ben-Hur, Titanic și The Lord of the Rings: The Return of the King, fiecare cu câte 11 statuete.

Filmul combină elemente de dramă de epocă, poveste cu vampiri și musical inspirat din blues. Acțiunea explorează tensiunile rasiale din Statele Unite în perioada segregării din anii 1930.

Dacă ar câștiga premiul pentru regie, Ryan Coogler ar deveni primul regizor afro-american recompensat cu Oscarul pentru această categorie.

De cealaltă parte, One Battle After Another, semnat de regizorul Paul Thomas Anderson, este considerat favorit după ce a dominat numeroase premii importante din sezonul cinematografic. Producția a adunat 13 nominalizări la Oscar.

Filmul îl are în rol principal pe Leonardo DiCaprio, care interpretează un fost revoluționar de stânga obligat să își salveze fiica de un extremist al supremației albe. Thrillerul este apreciat pentru modul în care surprinde diviziunile politice din societatea americană.

Pentru Paul Thomas Anderson, ar putea fi momentul mult așteptat. Regizorul a fost nominalizat de mai multe ori pentru filme precum There Will Be Blood, Magnolia sau Licorice Pizza, însă nu a câștigat încă premiul pentru regie.

La categoria cea mai bună actriță, favorita clară este Jessie Buckley pentru rolul din Hamnet, unde o interpretează pe soția lui William Shakespeare, devastată de pierderea fiului lor.

Competiția pentru cel mai bun actor este însă extrem de echilibrată. Timothée Chalamet era considerat favorit pentru rolul din Marty Supreme, însă șansele sale au scăzut în ultimele săptămâni.

În schimb, Michael B. Jordan, starul filmului Sinners, a câștigat recent premiul sindicatului actorilor SAG-AFTRA și este acum foarte aproape de trofeu. Nici Leonardo DiCaprio nu este scos din calcule.

La rol secundar masculin, Sean Penn ar putea obține al treilea Oscar pentru interpretarea din One Battle After Another. El îi are drept rivali pe Stellan Skarsgård, pentru Sentimental Value, și pe Delroy Lindo, din Sinners.

La actriță în rol secundar, șanse mari are Wunmi Mosaku, însă competiția rămâne deschisă în fața lui Amy Madigan și Teyana Taylor.

Categoria pentru cel mai bun film internațional este considerată cea mai imprevizibilă. Printre favorite se numără Sentimental Value, regizat de Joachim Trier, și The Secret Agent, semnat de Kleber Mendonça Filho.

În cursă se află și producția It Was Just an Accident, realizată de cineastul iranian Jafar Panahi, câștigătoare a trofeului Palme d’Or la Cannes Film Festival.

La categoria animație, filmul KPop Demon Hunters pornește ca favorit în fața producțiilor franceze Arco și Little Amélie or the Character of Rain.

Ceremonia va fi prezentată de comedianul Conan O’Brien, iar melodia Golden din filmul KPop Demon Hunters se numără printre piesele care vor anima gala.

Într-un sezon dominat de incertitudine, ediția din acest an a premiilor Oscar promite o competiție spectaculoasă până în ultimul moment.