Ceremonia Premiilor Oscar, sub supraveghere maximă din cauza tensiunilor din Iran

Cu câteva zile înainte de cea de-a 98-a ceremonie a Premiilor Oscar, programată duminică seara, șeriful din Los Angeles și agențiile federale de investigație ale FBI se află în stare de alertă maximă, potrivit Le Figaro.

Pregătirile pentru Premiile Oscar sunt în plină desfășurare, cu sushi, caviar, cocktailuri mexicane și discursuri umoristice, elemente care au devenit deja simboluri ale celebrului eveniment. Totuși, cea de-a 98-a ceremonie, care este programată pe 15 martie, se va desfășura sub supraveghere maximă din cauza războiului din Iran.

Israelul și Statele Unite desfășoară o campanie aeriană amplă împotriva Iranului, iar tensiunile geopolitice ridicate provoacă îngrijorare inclusiv pe Coasta de Vest a Statelor Unite.

Potrivit unei alerte FBI trimise forțelor de ordine din California, autoritățile iau în calcul posibilitatea ca Teheranul să riposteze la atacurile americane prin lansarea de drone asupra unui eveniment american cu puternică încărcătură simbolică, Premiile Oscar.

Rețeaua americană ABC News a publicat o notă a FBI, care a fost redactată înainte de izbucnirea războiului, și care menționează posibilitatea unei agresiuni din partea Iranului.

Documentul arată că „Iranul ar fi luat în considerare un atac surpriză folosind vehicule aeriene fără pilot, lansate de pe o navă necunoscută aflată în largul coastelor Statelor Unite, în special împotriva unor ținte nespecificate din California, în cazul unor operațiuni ofensive americane”.

Totuși, în alertă nu era menționat momentul exact, metodele sau țintele posibile ale unui astfel de atac. Casa Albă, care a fost contactată de ABC, a refuzat să comenteze.

În acest context, Departamentul Șerifului din Los Angeles menține un „nivel ridicat de pregătire” și o „vigilență sporită”, potrivit unei declarații citate de Los Angeles Times.