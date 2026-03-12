Noi nume confirmate pentru ceremonia Oscar. Ce vedete vor prezenta evenimentul

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat un nou grup de prezentatori care vor urca pe scenă la gala Oscar 2026. Evenimentul va avea loc duminică, iar organizatorii au dezvăluit numele unor actori cunoscuți care vor înmâna premiile în cadrul ceremoniei. Lista prezentatorilor include mai multe nume importante din industria cinematografică, printre care Nicole Kidman, Pedro Pascal și Channing Tatum.

Producătorii executivi ai galei, Raj Kapoor și Katy Mullan, au anunțat că Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum și Sigourney Weaver vor fi printre cei care vor prezenta premiile pe scenă.

O parte dintre acești actori sunt implicați și în competiția din acest an. Rose Byrne, Delroy Lindo și Wagner Moura se numără printre nominalizații la categoriile dedicate actorilor. Rose Byrne a primit o nominalizare pentru rolul din filmul „If I Had Legs I'd Kick You”, Delroy Lindo pentru pelicula „Sinners”, iar Wagner Moura pentru filmul „The Secret Agent”.

Organizatorii au confirmat că actorul și prezentatorul Conan O’Brien va fi gazda galei pentru al doilea an consecutiv. De asemenea, actorul Matt Berry va fi vocea oficială a ceremoniei din acest an.

Anterior, Academia a anunțat și alte nume care vor urca pe scenă pentru a înmâna statuetele Oscar.

Printre acestea se numără Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph și Zoe Saldana.

Gala premiilor Oscar va fi transmisă în direct de posturile ABC și Hulu de la Dolby Theatre din Los Angeles. Ceremonia este programată pentru duminică, 15 martie, începând cu ora 16:00 Pacific Time.

În ceea ce privește nominalizările, filmul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, conduce clasamentul cu 16 nominalizări, inclusiv la categoriile „cel mai bun film” și „cel mai bun regizor”. Pe locul al doilea se află pelicula „One Battle After Another”, regizată de Paul Thomas Anderson, care a obținut 13 nominalizări.