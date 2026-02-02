International

Replica dură a lui Trump după glumele de la Grammy: Fals și defăimător

Replica dură a lui Trump după glumele de la Grammy: Fals și defăimătorTrevor Noah / sursa foto: captură video
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat dur ceremonia Premiilor Grammy, desfășurată duminică seară, după ce, în timpul galei, au fost făcute glume care l-au vizat direct, potrivit Billboard.

Reacția acestuia a fost publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, la scurt timp după încheierea transmisiunii, și a inclus atât atacuri la adresa evenimentului și a postului de televiziune care l-a difuzat, cât și amenințări cu acțiuni legale împotriva prezentatorului galei, Trevor Noah.

Ceremonia Premiilor Grammy, unul dintre cele mai importante evenimente din industria muzicală internațională, a fost difuzată de postul CBS și a fost prezentată, pentru al șaselea an consecutiv, de Trevor Noah.

Reacția lui Donald Trump după gala Grammy

Într-o postare amplă publicată duminică noaptea, Donald Trump a descris gala drept un eveniment de slabă calitate, folosind un limbaj dur la adresa organizatorilor și a difuzorului. „Premiile Grammy sunt CELE MAI PROASTE, practic imposibil de urmărit!”, a scris Trump. Acesta a adăugat că „CBS are noroc că nu mai are această mizerie pe post”.

Declarațiile au venit după ce, în timpul ceremoniei, Trevor Noah a făcut o glumă care l-a menționat pe Trump în contextul unei referințe la artistă Billie Eilish, câștigătoare a premiului pentru „Cântecul anului”, și la subiecte politice și de actualitate.

Gluma care a declanșat reacția

În timpul monologului său, Trevor Noah a spus: „Acela este un Grammy pe care orice artist și-l dorește — aproape la fel de mult cum Trump își dorește Groenlanda”. Comediantul a continuat:

„Ceea ce are sens, pentru că, de când Epstein nu mai este, are nevoie de o nouă insulă pe care să petreacă timp cu Bill Clinton. V-am spus, este ultimul meu an! Ce o să faceți în legătură cu asta?”.

Comentariul a fost primit cu reacții mixte în sală, dar a generat o reacție rapidă din partea președintelui, care a contestat public afirmațiile făcute în cadrul glumei.

Trump respinge acuzațiile și invocă defăimarea

În postarea sa, Donald Trump a negat explicit orice legătură cu insula lui Jeffrey Epstein. „Noah a spus, INCORRECT, despre mine, că Donald Trump și Bill Clinton au petrecut timp pe Insula Epstein. FALS!!!”, a scris Trump. Acesta a continuat:

„Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe Insula Epstein, nici măcar pe aproape, și până în această seară, cu această afirmație falsă și defăimătoare, nu am fost niciodată acuzat că aș fi fost acolo, nici măcar de presa de știri false”.

Trump a susținut că afirmația făcută în cadrul galei reprezintă o acuzație neadevărată și a calificat-o drept defăimătoare.

Critici la adresa prezentatorului și amenințări legale

Președintele a continuat atacurile, criticând prestația lui Trevor Noah în calitate de gazdă a galei. „Prezentatorul, Trevor Noah, cine o fi el, este aproape la fel de slab ca Jimmy Kimmel la Premiile Academiei cu audiențe mici”, a scris Trump.

El l-a descris pe Noah drept „un ratat total” și i-a cerut „să își pună faptele la punct, și rapid”.

În finalul postării, Trump a sugerat că ia în calcul acțiuni în justiție:

„Îmi voi trimite avocații să îl dea în judecată pe acest jalnic, lipsit de talent, prezentator, și să îl dau în judecată pentru mulți bani”, a adăugat acesta, încheind cu mesajul: „Pregătește-te, Noah, o să mă distrez puțin cu tine!”.

Lipsa unui răspuns oficial

Până la momentul publicării acestor informații, nici Recording Academy, instituția care organizează Premiile Grammy, nici reprezentanții lui Trevor Noah nu au oferit un răspuns public la declarațiile făcute de Donald Trump.

Gala Premiilor Grammy a avut loc duminică seară și a inclus, ca și în anii precedenți, un monolog de deschidere susținut de Trevor Noah, axat pe teme de actualitate, politică și cultură pop.

