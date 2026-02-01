Donald Trump limitează intervenția federală în protestele din orașele conduse de democrați

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că a ordonat Departamentului pentru Securitate Internă să nu se implice „sub nicio formă” în gestionarea protestelor din orașele administrate de democrați, cu excepția situațiilor în care autoritățile locale solicită explicit sprijin federal sau în cazul în care sunt amenințate clădiri ale guvernului federal.

Decizia a fost comunicată public într-un mesaj transmis pe rețelele sociale și vine pe fondul unor tensiuni crescute în mai multe orașe americane, în special în statul Minnesota, unde protestele s-au amplificat în ultimele săptămâni. Informațiile au fost relatate de Reuters, care citează poziția oficială a administrației de la Washington.

Măsura anunțată de Trump apare după săptămâni de manifestații declanșate de desfășurarea masivă a agenților federali din cadrul Border Patrol și U.S. Immigration and Customs Enforcement în Minneapolis și în alte orașe din Minnesota. Prezența agențiilor de imigrație a fost parte a campaniei administrației Trump de combatere a imigrației ilegale, însă a generat reacții puternice din partea comunităților locale și a liderilor politici democrați.

Tensiunile au escaladat după uciderea a doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, în timpul unor intervenții ale agenților federali. Potrivit martorilor și înregistrărilor video, inclusiv imagini verificate de Reuters, circumstanțele incidentelor contrazic afirmațiile inițiale ale agenților, care susținuseră că ar fi acționat în legitimă apărare. Aceste elemente au alimentat furia protestatarilor și au dus la mobilizări de amploare.

Donald Trump a precizat că agențiile federale nu vor interveni în confruntările cu protestatarii din orașele conduse de democrați. Totuși, el a subliniat că ICE și Border Patrol vor continua să acționeze pentru protejarea instanțelor, clădirilor federale și a altor obiective aflate sub jurisdicția guvernului federal.

În mesajul transmis public, președintele a arătat că responsabilitatea pentru protejarea clădirilor și instituțiilor locale revine autorităților statale și municipale. Trump a adăugat că sprijinul federal va fi acordat doar la cerere și că va fi gestionat „ușor și metodic”, fără desfășurări unilaterale de forțe în orașele care nu solicită ajutor.

Această poziționare marchează o schimbare de ton față de intervențiile anterioare ale administrației Trump, când personal federal sau membri ai Gărzii Naționale au fost trimiși în mod direct în orașe conduse de democrați.

Vineri, mii de persoane au ieșit în stradă la Minneapolis și în alte orașe americane, cerând retragerea agențiilor de imigrație din Minnesota. Manifestanții au acuzat autoritățile federale de folosirea excesivă a forței și de alimentarea tensiunilor rasiale și sociale.

Administrația Trump a trimis în zonă aproximativ 3.000 de agenți federali, o decizie care a dus la confruntări repetate cu activiștii și la critici dure din partea liderilor locali. Oficialii din Minnesota au susținut că desfășurarea masivă de forțe federale a amplificat conflictele, în loc să contribuie la calmarea situației.

Liderii locali au contestat în instanță legalitatea operațiunii federale, solicitând suspendarea acesteia. Cererea a fost însă respinsă sâmbătă de un judecător federal, care a refuzat emiterea unui ordin temporar de suspendare.

Donald Trump a recurs în mod repetat, în trecut, la desfășurarea de personal federal sau la activarea Gărzii Naționale în orașe conduse de democrați, precum Los Angeles, Chicago, Washington, D.C. și Portland. De fiecare dată, aceste intervenții au fost justificate de Casa Albă prin necesitatea protejării ordinii publice și a proprietăților federale.

Criticii administrației au susținut însă că astfel de acțiuni au avut un caracter politic și au contribuit la polarizarea societății. Liderii locali din orașele vizate au argumentat că prezența forțelor federale a dus la escaladarea protestelor și la deteriorarea relației dintre comunități și autorități.