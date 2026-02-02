Los Angeles, în febra Grammy 2026. Kendrick Lamar a dominat seara cu nouă nominalizări. Lista tuturor premiilor

Ceremonia Premiilor Grammy 2026 a început la Los Angeles, marcând una dintre cele mai așteptate seri ale industriei muzicale internaționale. Evenimentul a fost deschis de tradiționala Premiere Ceremony, desfășurată la Peacock Theater, unde au fost anunțate majoritatea categoriilor premiate, înainte de gala transmisă în prime time.

Actorul și muzicianul Darren Criss a fost gazda acestei prime părți a evenimentului, în timp ce ceremonia principală, difuzată de la ora 20:00 (EST), este prezentată de comediantul Trevor Noah, aflat pentru a șasea și ultima oară în acest rol.

Artistul cu cele mai multe nominalizări din acest an este Kendrick Lamar, care a obținut nouă selecții, inclusiv la categoria Albumul Anului, pentru materialul său din 2025, GNX.

În urma sa se află Lady Gaga, Jack Antonoff și producătorul Cirkut, fiecare cu câte șapte nominalizări. Cirkut a câștigat deja primul său premiu Grammy, la categoria Producătorul Anului, Non-Clasic, distincție acordată în cadrul ceremoniei de debut. Tot atunci, Lady Gaga a fost recompensată pentru Cea mai bună înregistrare dance-pop, cu piesa „Abracadabra”.

Pe lângă Kendrick Lamar, lista nominalizaților la Albumul Anului îi include pe Bad Bunny, Clipse, Justin Bieber, Lady Gaga, Leon Thomas, Sabrina Carpenter și Tyler, the Creator. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul galei, „niciunul dintre artiștii nominalizați nu a câștigat anterior această categorie”.

În seara ceremoniei, Bad Bunny a obținut premiul pentru Best Global Music Performance, în timp ce Leon Thomas a câștigat atât Best Traditional R&B Performance, cât și Best R&B Album. Trupa Clipse a fost desemnată câștigătoare la Best Rap Performance, pentru piesa „Chains & Whips”.

Premiere Ceremony a adus și primele trofee Grammy pentru mai mulți artiști. FKA twigs a câștigat Best Dance/Electronic Album pentru Eusexua, Kehlani a fost premiată pentru Best R&B Performance și Best R&B Song cu „Folded”, iar The Cure a obținut distincțiile pentru Best Alternative Music Performance și Best Alternative Music Album.

Tyler, the Creator a câștigat nou-introdusa categorie Best Album Cover pentru Chromakopia. De asemenea, Ariana Grande și Cynthia Erivo au fost recompensate pentru Best Pop Duo/Group Performance, cu duetul „Defying Gravity” din producția Wicked. Joni Mitchell a urcat pe scenă pentru a primi premiul Best Historical Album.

Ediția din 2026 marchează introducerea unor categorii noi, inclusiv Best Album Cover, precum și divizarea categoriei Best Country Album în două secțiuni distincte: Best Contemporary Country Album și Best Traditional Country Album.

Găsiți mai jos lista completă a câștigătorilor premiilor Grammy și urmăriți toate acoperirile Pitchfork despre Premiile Grammy din 2026.

Albumul Anului - Bad Bunny: Debí Tirar Más Fotos;

Înregistrarea anului - Kendrick Lamar & SZA: “Luther”;

Cântecul Anului - Billie Eilish: “Wildflower”;

Cel mai bun artist nou - Olivia Dean;

Cea mai bună interpretare solo pop - Lola Young: “Messy”;

Cel mai bun album vocal pop - Lady Gaga: Mayhem;

Cel mai bun album Música Urbana: - Bad Bunny: Debí Tirar Más Fotos;

Cel mai bun album country contemporan - Beautifully Broken;

Cel mai bun album rap - Kendick Lamar: GNX;

Cea mai bună piesă rap - Kendrick Lamar: “TV Off” [ft. Lefty Gunplay];

Cea mai bună interpretare de rap melodic - Kendrick Lamar & SZA: “Luther”;

Cea mai bună interpretare rap - Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice: “Chains & Whips”

Cel mai bun album R&B - Leon Thomas: Mutt;

Cel mai bun album progresiv R&B - Durand Bernarr: Bloom;

Cea mai bună piesă R&B - Kehlani: “Folded”;

Cea mai bună performanță tradițională R&B - Leon Thomas: “Vibes Don’t Lie”;

Cea mai bună performanță R&B - Kehlani: “Folded”;

Compozitor al Anului, Non-Clasic - Amy Allen;

Producătorul Anului, Non-Clasic - Cirkus;

Cel mai bun album audio imersiv - Justin Gray: Immersed;

Cel mai bun album inginerizat, non-clasic - Pino Palladino & Blake Mills: That Wasn’t a Dream;

Cel mai bun album de muzică alternativă - The Cure: Songs of a Lost World;

Cea mai bună interpretare de muzică alternativă - The Cure: “Alone”;

Cel mai bun album rock - Turnstile: Never Enough;

Cea mai bună interpretare rock - Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II: Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)”

Cel mai bun cântec rock - Nine Inch Nails: “As Alive as You Need Me to Be”

Cea mai bună înregistrare dance pop - Lady Gaga: “Abracadabra”

Cel mai bun film muzical - John Williams: Music by John Williams;

Cel mai bun videoclip muzical - Doechii: “Anxiety”;

Cea mai bună piesă scrisă pentru media vizuală - Huntr/x: “Golden”

Cea mai bună coloană sonoră pentru jocuri video și alte medii interactive - Austin Wintory: Sword of the Sea;

Cea mai bună coloană sonoră pentru media vizuală (include film și televiziune) - Ludwig Göransson: Sinners;

Cea mai bună coloană sonoră de compilație pentru media vizuală - Various Artists: Sinners

Cel mai bun album tropical latin - Gloria Estefan: Raíces

Cel mai bun album Música Mexicana (Including Tejano) - Carín León: Palabra de To’s (Seca)

Cel mai bun album Latin Rock sau Alternativ - Ca7riel & Paco Amoroso: Papota;

Cel mai bun album Latin Pop - Natalia Lafourcade: Cancionera;

Cea mai bună înregistrare remixată - Lady Gaga & Gesaffelstein: “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”;

Cel mai bun album dance/electronic - FKA twigs: Eusexua;

Cea mai bună înregistrare dance/electronică - Tame Impala: “End of Summer”;

Cea mai bună interpretare de grup pop/duo -Cynthia Erivo & Ariana Grande: “Defying Gravity”;

Cea mai bună compoziție clasică contemporană - Gabriela Ortiz: Ortiz: Dzonot;

Cel mai bun compendiu clasic - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Alisa Weilerstein: Gabriela Ortiz: Yanga;

Cel mai bun album vocal solo clasic - Amanda Forsythe, Robert Mealy, Paul O’Dette & Stephen Stubbs: Telemann: Ino - Opera Arias for Soprano;

Cel mai bun solo instrumental clasic - Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos;

Cea mai bună carte audio, narațiune și înregistrare de povestire - Dalai Lama: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama;

Cel mai bun album de comedie - Nate Bargatze: Your Friend, Nate Bargatze;

Cel mai bun album de muzică pentru copii - Fyütch & Aura V: Harmony;

Cel mai bun album instrumental contemporan - Arkai: Brightside;

Cea mai bună interpretare de muzică de cameră/ansamblu mic -Alan Pierson & Alarm Will Sound: “Donnacha Dennehy: Land of Winter”;

Cea mai bună interpretare corală - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Alisa Weilerstein: “Gabriela Ortiz: Yanga”;

Cea mai bună înregistrare de operă - Houston Grand Opera, Kwamé Ryan, Janai Brugger, Jamie Barton & J’Nai Bridges: “Jake Heggie: Intelligence”;

Cea mai bună interpretare orchestrală - Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra: “Messiaen: Turangalîla-Symphonie”;

Cel mai bun aranjament, instrumente și voce - Nate Smith & Säje: “Big Fish”;

Cel mai bun aranjament, instrumental sau a cappella - The 8-Bit Big Band: “Super Mario Praise Break”;

Cea mai bună compoziție instrumentală - Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz: “First Snow”;

Producătorul Anului, Clasică - Elaine Martone;

Cel mai bun album inginerizat, clasică - Sandbox Percussion: Cerrone: Don’t Look Down;

Cel mai bun album regional de muzică roots - Various Artists: A Tribute to the King of Zydeco;

Cel mai bun album de teatru muzical - Buena Vista Social Club;

Cel mai bun album vocal de jazz - Samara Joy: Portrait;

Cel mai bun album New Age, Ambient sau Chant - Carla Patullo: Nomadica;

Cel mai bun album Reggae - Keznamdi: Blxxd & Fyah;

Cel mai bun album de muzică globală - Caetano Veloso & Maria Bethânia: Caetano e Bethânia Ao Vivo;

Cea mai bună interpretare muzicală africană -Tyla: “Push 2 Start”;

Cea mai bună interpretare muzicală globală - Bad Bunny: “Eoo”;

Cel mai bun album vocal pop tradițional - Laufey: A Matter of Time;

Cel mai bun album de jazz alternativ - Nate Smith: Live-Action;

Cel mai bun album de jazz latin - Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro: A Tribute to Benny Moré and Nat King Coll;

Cel mai bun album de ansamblu mare de jazz - Christian McBride: Without Further Ado, Vol 1;

Cel mai bun album instrumental de jazz - Sullivan Fortner: Southern Nights;

Cea mai bună interpretare de jazz - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade: “Windows (Live)”;

Cel mai bun album Roots Gospel - The Brooklyn Tabernacle Choir: I Will Not Be Moved (Live);

Cel mai bun album de muzică creștină contemporană - Israel & New Breed: Coritos, Vol. 1;

Cel mai bun album gospel - Darrel Walls & PJ Morton: Heart of Mine;

Cea mai bună interpretare/cântec de muzică creștină contemporană - Brandon Lake & Jelly Roll: “Hard Fought Hallelujah”;

Cea mai bună interpretare/cântec gospel - Cece Winans & Shirley Caesar: “Come Jesus Come”;