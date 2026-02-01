Social

Tragerea Loto, 1 februarie. Report de peste 9,82 milioane de euro la Joker

Comentează știrea
Tragerea Loto, 1 februarie. Report de peste 9,82 milioane de euro la JokerTragerea Loto. Sursa foto: Pixavay.com
Din cuprinsul articolului

Loteria Română organizează duminică, 1 februarie, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu premii totale care depășesc 15 milioane de euro. La Loto 6/49, categoria I, reportul este de peste 3,85 milioane de euro, iar la Joker, categoria I, suma acumulată se apropie de 10 milioane de euro.

Noi trageri Loto pe 1 februarie

Potrivit Loteriei Române, pe 1 februarie sunt programate trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 29 ianuarie, s-au înregistrat 22.345 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.

La tragerea Joker de joi, 29 ianuarie, la categoria a II-a, s-a acordat un câștig de 98.368,70 lei. Biletul câștigător a fost jucat online, pe joaca.loto.ro.

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, reportul depășește 19,63 milioane de lei, echivalentul a peste 3,85 milioane de euro, iar la Noroc este în joc un report de peste 4,24 milioane de lei, respectiv peste 832.800 de euro.

Ce mănâncă Andreea Bănică pentru a se menține în formă. Nu recomandă nimănui dieta
Ce mănâncă Andreea Bănică pentru a se menține în formă. Nu recomandă nimănui dieta
Preț uluitor pentru un calculator HC 91, produs în România post-revoluționară. Cum arăta computerul dinaintea internetului
Preț uluitor pentru un calculator HC 91, produs în România post-revoluționară. Cum arăta computerul dinaintea internetului

La Joker, la categoria I, reportul depășește 50,07 milioane de lei, echivalentul a peste 9,82 milioane de euro, iar la Noroc Plus, tot la categoria I, suma este de peste 450.400 de lei, respectiv peste 88.400 de euro.

Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 320.900 de lei, echivalentul a peste 62.900 de euro, iar la categoria a II-a suma acumulată este de peste 35.600 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat trece de 27.300 de lei.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 9 noiembrie și a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro. Biletul a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu obținut în 2025 la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 11 mai, cu o valoare de aproximativ 10 milioane de lei, biletul câștigător fiind jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:26 - Ce mănâncă Andreea Bănică pentru a se menține în formă. Nu recomandă nimănui dieta
17:17 - Tragerea Loto, 1 februarie. Report de peste 9,82 milioane de euro la Joker
17:04 - Preț uluitor pentru un calculator HC 91, produs în România post-revoluționară. Cum arăta computerul dinaintea interne...
16:56 - Predoiu, mesaj de Ziua Direcției Generale de Protecție Internă din MAI 
16:44 - Cum a apărut Hollywood-ul: începuturile unui imperiu cinematografic
16:36 - Superliga. FCSB - Csikszereda, ora 20.00. Ambele echipe au nevoie disperată de victorie

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale