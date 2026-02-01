Tragerea Loto, 1 februarie. Report de peste 9,82 milioane de euro la Joker

Loteria Română organizează duminică, 1 februarie, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu premii totale care depășesc 15 milioane de euro. La Loto 6/49, categoria I, reportul este de peste 3,85 milioane de euro, iar la Joker, categoria I, suma acumulată se apropie de 10 milioane de euro.

Potrivit Loteriei Române, pe 1 februarie sunt programate trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 29 ianuarie, s-au înregistrat 22.345 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.

La tragerea Joker de joi, 29 ianuarie, la categoria a II-a, s-a acordat un câștig de 98.368,70 lei. Biletul câștigător a fost jucat online, pe joaca.loto.ro.

La Loto 6/49, la categoria I, reportul depășește 19,63 milioane de lei, echivalentul a peste 3,85 milioane de euro, iar la Noroc este în joc un report de peste 4,24 milioane de lei, respectiv peste 832.800 de euro.

La Joker, la categoria I, reportul depășește 50,07 milioane de lei, echivalentul a peste 9,82 milioane de euro, iar la Noroc Plus, tot la categoria I, suma este de peste 450.400 de lei, respectiv peste 88.400 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 320.900 de lei, echivalentul a peste 62.900 de euro, iar la categoria a II-a suma acumulată este de peste 35.600 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat trece de 27.300 de lei.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 9 noiembrie și a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro. Biletul a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu obținut în 2025 la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 11 mai, cu o valoare de aproximativ 10 milioane de lei, biletul câștigător fiind jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc.