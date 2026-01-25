Tragerea Loto, 25 ianuarie. Report de peste 3,51 milioane de euro la 6 din 49. Numerele câștigătoare

Duminică, 25 ianuarie 2026, sunt programate noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar la principala categorie a Loto 6/49 se înregistrează un report care depășește 3,51 milioane de euro, anunță Loteria Română.

La jocul Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la un report de peste 17,90 milioane de lei, sumă echivalentă cu mai mult de 3,51 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat pus în joc depășește 4,14 milioane de lei, aproximativ 814.100 de euro.

În cazul Joker, reportul de la categoria I se ridică la peste 49,03 milioane de lei, adică circa 9,62 milioane de euro. Tot la Joker, la categoria a II-a, jucătorii concurează pentru un report de peste 223.800 de lei, echivalentul a mai mult de 43.900 de euro.

La Noroc Plus, reportul de la categoria I depășește 373.300 de lei, respectiv peste 73.200 de euro. La Loto 5/40, premiul de categoria I este estimat la peste 157.700 de lei, aproximativ 30.900 de euro, în timp ce la Super Noroc, reportul de la categoria I se situează la peste 4.800 de lei.

La cea mai recentă extragere Noroc, organizată pe 22 ianuarie 2026, Loteria Română a anunțat câștigarea unui premiu de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacău, conform informațiilor oficiale.

La aceeași tragere s-a înregistrat și un câștig important la jocul Joker, categoria a III-a. Premiul, în valoare de 98.096,76 de lei, a fost obținut de un jucător care a completat biletul prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. La tragerile de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri, în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.