Premiu de peste 1,1 milioane de lei, câştigat la tragerea Noroc a Loteriei Române

„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis Loteria Română.

Compania a mai declarat că la tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul câștigător a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

Joi, 22 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de duminică, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri, în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

Rezultate loto, 22 ianuarie 2026:

Loto 6 din 49 : 34, 43, 20, 21, 14, 13

: 34, 43, 20, 21, 14, 13 Joker : 35, 40, 44, 12, 7 / 1

: 35, 40, 44, 12, 7 / 1 Loto 5 din 40 : 7, 12, 36, 16, 40, 33

: 7, 12, 36, 16, 40, 33 Noroc : 4 5 3 2 6 5 6

: 4 5 3 2 6 5 6 Noroc Plus : 4 3 3 4 4 7

: 4 3 3 4 4 7 Super Noroc: 7 5 0 2 4 0

La Loto 6/49, la categoria I, reportul depășește 17,20 milioane de lei, echivalentul a peste 3,38 milioane de euro.

La Joker, reportul de la categoria I este de peste 48,58 milioane de lei, adică mai mult de 9,54 milioane de euro, iar la categoria a II-a depășește 125.800 de lei, peste 24.700 de euro.

La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 383.200 de lei, echivalentul a mai mult de 75.300 de euro. La Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 90.500 de lei, adică peste 17.700 de euro.