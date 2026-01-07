O nouă escrocherie a luat amploare. Bilete de avion la preț redus care nu există

Zeci de turiști din întreaga lume cad anual victime unei înșelăciuniprin care li se promit bilete de avion la jumătate de preț, dar care se dovedesc false, a anunțat Interpolul. Escrocii creează site-uri și conturi care imită agenții de turism sau companii aeriene, convingând victimele să plătească rapid pentru zboruri care nu există sau care vor fi ulterior anulate, lăsând călătorii fără bani.

Autoritățile internaționale avertizează că fenomenul se intensifică, în special în perioadele aglomerate de vacanțe și sărbători. În era digitală, consumatorii caută mereu modalități de a economisi la biletele de avion, însă această dorință poate transforma visul unei vacanțe accesibile într-o capcană financiară.

Escrocii creează site-uri false de rezervări, conturi pe rețele sociale sau anunțuri publicitare care promit zboruri cu reduceri dramatice — uneori chiar peste 50% din prețul normal. Atractivitatea acestor oferte este menit să determine cumpărătorul să plătească rapid, de cele mai multe ori prin transfer bancar, plăți în numerar sau criptomonede, metode care lasă victimele fără opțiuni de recuperare a banilor.

Potrivit Interpol, infractorii folosesc adesea carduri de credit furate pentru a achiziționa legitime bilete de avion pe numele propriu, pe care apoi le „revând” la prețuri reduse pe site-uri care imită agenții de turism sau chiar site-urile oficiale ale companiilor aeriene.

După ce plata este efectuată de către turist, criminalii furnizează o confirmare care conține un itinerar aparent real — însă aceasta poate fi invalidată în momentul în care proprietarul original al cardului raportează utilizarea frauduloasă la banca emitentă. În acel moment, zborul este anulat de companie, iar cumpărătorul pierde atât banii plătiți, cât și locul în avion.

În alte scenarii, victimele primesc un e-ticket fals sau un cod de rezervare care pare autentic, dar care nu apare în sistemele oficiale ale companiilor aeriene. Odată ajunse la aeroport, călătorii descoperă cu surprindere că nu există nicio rezervare asociată cu datele lor sau trebuie să plătească din nou pentru un bilet real la tarife normale.

Cazurile de escrocherii cu bilete de avion sunt raportate pe mai multe continente. În Asia, de exemplu, autoritățile din Vietnam au identificat persoane care vindeau online bilete ieftine prin intermediul conturilor personale de pe rețele sociale precum Facebook și Zalo, unde cumpărătorii erau ademeniți cu prețuri reduse pentru zboruri locale sau internaționale.

După plata biletelor, victimele primeau o „confirmare” care însă nu se reflecta în sistemul companiei aeriene, iar organizatorii frauduloși dispăreau fără urmă.

În Orientul Mijlociu, atât autorități bancare, cât și organisme de reglementare a aviației din state precum Kuwait au emis avertizări privind proliferarea ofertelor false de bilete de avion, mai ales în perioadele cu trafic ridicat — sărbători sau sezon turistic — când mii de călători sunt în căutarea celor mai bune tarife.

Oficialii din domeniul civil și bancar au subliniat că majoritatea ofertelor extrem de ieftine provin de pe site-uri și pagini care par locale sau autorizate, dar care nu sunt verificate sau licențiate și nu au nicio legătură cu companiile aeriene respective.

Experții în securitate cibernetică explică faptul că unii dintre acești escroci sunt implicați în rețele complexe de fraudă și folosesc tehnici precum site-uri de tip phishing, pagini web ce reproduc elementele vizuale ale platformelor reale, dar cu scopul de a capta datele personale și bancare ale utilizatorilor.

În unele cazuri, aceleași site-uri redirecționează plățile prin gateway-uri de plată neautorizate sau instalează scripturi care comprimă informațiile introduse de utilizator pentru a le revinde mai departe pe dark web.

Un alt element al acestor escrocherii este tactica de presiune: furnizorii frauduloși susțin că oferta la jumătate de preț este valabilă doar pentru o perioadă foarte scurtă sau pentru un număr limitat de locuri, astfel încât cumpărătorii să nu verifice îndeajuns autenticitatea acesteia înainte de a efectua plata.

Această abordare creează un sentiment de urgență și determină multe persoane să acționeze impulsiv, ceea ce favorizează pierderea banilor.

De asemenea, există situații în care escrocii folosesc un „model de afacere” mai subtil: ei pot achiziționa biletele cu carduri furate și apoi le „revând” la prețuri foarte mici prin intermediul unor site-uri aparent legitime.

În această situație, victima primește un bilet real, dar dacă cardul original este raportat ca furat de către proprietar, compania aeriană poate anula întreaga rezervare fără notificare prealabilă, lăsând călătorul fără opțiuni la aeroport.

Organizații internaționale precum Interpol recomandă consumatorilor să fie extrem de vigilenți când întâlnesc oferte de bilete de avion la prețuri deosebit de mici și să evite plata directă către terți neautorizați, să verifice întotdeauna codul de rezervare (PNR) direct pe site-ul companiei aeriene și să folosească doar canale oficiale sau agenții de încredere pentru achiziții.

Specialiștii avertizează că, pe măsură ce tehnologia evoluează, metodele de fraudă vor deveni tot mai sofisticate, iar infractorii vor căuta mereu să profite de dorința turiștilor de a găsi cele mai bune oferte.

De aceea, educația digitală, verificările amănunțite și scepticismul față de ofertele „prea bune ca să fie adevărate” sunt instrumente esențiale pentru oricine își planifică un zbor la preț redus.