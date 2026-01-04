Haos în aeroporturi. Zboruri anulate, defecțiuni și pasageri nemulțumiți

Primul weekend al anului a adus perturbări majore în traficul aerian european, afectând mii de pasageri și determinând anularea sau întârzierea a zeci de zboruri. Cauzele au fost mixte: defecțiuni tehnice la sistemele aeroportuare și condiții meteorologice severe, în special ninsori și vizibilitate redusă.

În Grecia, operațiunile aeroportuare au fost paralizate duminică timp de mai multe ore din cauza unei întreruperi neobișnuite a comunicațiilor radio. Incidentul a afectat majoritatea frecvențelor utilizate de controlorii de trafic aerian din Atena și regiunea Macedoniei, blocând comunicația cu aeronavele aflate în zbor și determinând oprirea aproape totală a traficului de pasageri.

Autoritățile elene au declarat că motivele pentru pierderea frecvențelor nu sunt încă clare, deși problema a fost rapid clasificată drept „fără precedent”. Pentru a relua parțial zborurile, piloții au trecut la frecvențe de rezervă, permițând controlorilor să mențină legătura cu aeronavele și să gestioneze aterizările și decolările într-un mod limitat.

Până la sfârșitul după-amiezii, capacitatea de operare fusese parțial restabilită, cu aproximativ 45 de zboruri care plecau din aeroporturile grecești în fiecare oră.

Panagiotis Psarros, președintele Asociației Controlorilor de Trafic Aerian din Grecia, a explicat că defecțiunea a afectat sistemele centrale ale frecvențelor radio, esențiale pentru gestionarea separației în siguranță a aeronavelor și pentru emiterea instrucțiunilor privind viteza și altitudinea.

Psarros a subliniat că echipamentele utilizate sunt vechi și că astfel de întreruperi ar fi putut fi prevenite prin modernizare.

În Italia, aeroportul Bergamo Orio al Serio, hub pentru zborurile Ryanair către Milano, a suspendat sâmbătă seara zborurile din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul de ghidare la aterizare și a vizibilității reduse.

Incidentul a lăsat mii de pasageri blocați peste noapte, mulți fiind nevoiți să doarmă pe podea sau pe benzile de check-in. Compania care gestionează aeroportul a anunțat că problemele tehnice au fost rezolvate în jurul miezului nopții, dar întârzierile și anulările au continuat și duminică, afectând zboruri Ryanair și Neos.

Situația a fost complicată și în Olanda, unde compania KLM a anulat 124 de zboruri programate pentru luni pe ruta Schiphol-Amsterdam, din cauza condițiilor meteorologice severe. Ninsorile și temperaturile scăzute au provocat întârzieri masive, iar personalul aeroportuar a lucrat intens pentru dezghețarea aeronavelor și asigurarea siguranței pasagerilor.

Meteorologii au avertizat că în următoarele zile stratul de zăpadă ar putea ajunge la cinci centimetri în anumite zone ale Olandei, potrivit Reuters.