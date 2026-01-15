Tragerea Loto, 15 ianuarie. Numerele câștigătoare au fost extrase

Loteria Română a organizat noi trageri loto joi, 15 ianuarie 2026, fiind extrase numerele pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.

Joker: 9, 45, 28, 15, 7 (+13)

Noroc Plus: 988209

Loto 5 din 40: 33, 20, 30, 4, 23, 15

Super Noroc: 112557

Noroc: 6026250

Loto 6 din 49: 44, 11, 45, 46, 33, 19

La Loto 6/49, la categoria I, reportul depășește 15,54 milioane de lei, echivalentul a peste 3,05 milioane de euro, iar la Noroc este în joc un report de peste 5,54 milioane de lei, adică mai mult de 1,09 milioane de euro.

La Joker, la categoria I, reportul depășește 47,52 milioane de lei, echivalentul a peste 9,34 milioane de euro, iar la categoria a II-a suma cumulată ajunge la peste 690.000 de lei, peste 135.600 de euro.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 261.800 de lei, echivalentul a mai mult de 51.400 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 224.000 de lei, echivalentul a peste 44.000 de euro, iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 42.300 de lei.

La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 157.200 de lei, echivalentul a mai mult de 30.900 de euro.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 9 noiembrie și a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 11 mai și a avut o valoare de aproximativ 10 milioane de lei, echivalentul a aproape două milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, acesta fiind al doilea premiu de categoria I acordat în acel an la Loto 6/49.