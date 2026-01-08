Tragerea Loto, 8 ianuarie. Au fost extrase numerele câștigătoare. Reporturile la fiecare categorie

Joi, 8 ianuarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Acestea vin la doar câteva zile după tragerile de duminică, 4 ianuarie, când peste 27.200 de români au câștigat premii în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Loto 6/49: 36, 44, 35, 17, 30, 26

Noroc: 9 5 1 0 0 3 6

Joker: 38, 42, 9, 7, 20 + 8

Noroc Plus: 0 8 2 1 6 4

Loto 5/40: 1, 20, 24, 40, 32, 21

Super Noroc: 2 9 7 3 4 5

Pentru joi, Loteria Română a anunțat sume importante puse în joc:

Loto 6/49: premiu principal de peste 14,10 milioane de lei (aproximativ 2,76 milioane euro)

Noroc: report de peste 5,37 milioane de lei (aprox. 1,05 milioane euro)

Joker: premiul I urcă la 46,56 milioane de lei (peste 9 milioane euro), premiul II – 481.700 lei, premiul III – 113.700 lei

Noroc Plus: peste 190.900 lei la categoria I

Loto 5/40: premiu principal de 81.200 lei

Super Noroc: report total de 146.700 lei (aprox. 28.700 euro)

Rezultatele oficiale vor fi publicate după ora extragerii.

Premiul cel mare la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 9 noiembrie 2025 de un tânăr de aproximativ 30 de ani, care a ghicit toate cele șase numere și a câștigat peste 9,6 milioane de euro. Acesta a jucat online și și-a păstrat anonimatul, preferând discreția în fața publicului.

Ștefan Marin, un matematician român pasionat de probabilități și teoria numerelor, a spus că a dezvoltat o metodă bazată pe analiza extragerilor anterioare, care poate ajuta jucătorii să identifice numere cu șanse mai mari de a fi extrase.

„Loteria este, înainte de toate, un joc de numere. Matematica ne poate ajuta să înțelegem tiparele și să reducem elementul de incertitudine”, a explicat Marin.

Formula sa nu garantează câștigul, dar oferă o strategie bazată pe algoritmi matematici și statistici complexe, care pot crește probabilitatea de succes. „Nu este vorba de noroc pur, ci de calcule și observații sistematice asupra numerelor”, a adăugat specialistul.

Metoda lui Marin a stârnit reacții mixte în comunitatea matematicienilor și a experților în jocuri de noroc. Unii cer studii suplimentare pentru validarea formulei, în timp ce alții consideră că metoda poate încuraja participarea excesivă la loto și riscurile financiare asociate.

Popularizarea formulei ar putea influența modul în care funcționează loteriile, forțând operatorii să revizuiască regulile pentru a preveni exploatarea sistemului.