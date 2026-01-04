Extragerile Loto din 4 ianuarie 2026. Premiu uriaș pus la bătaie la Joker

Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noile trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Tragerile Speciale de Anul Nou, desfășurate miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a oferit 109.708 câștiguri, cu o valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Numerele extrase în această seară vor fi publicate începând cu ora 18:35.

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 13,14 milioane de lei, echivalentul a peste 2,57 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 5,19 milioane de lei, adică mai bine de 1,01 milioane de euro.

La Joker, categoria I adună un report impresionant de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a suma depășește 367.900 de lei (aproximativ 72.100 de euro). Noroc Plus vine, la rândul său, cu un report la categoria I de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 134.600 de lei, echivalentul a peste 26.400 de euro.

Prețurile pentru variantele simple rămân neschimbate. Participanții pot juca la Loto 6/49 cu 16 lei și la Joker cu 14 lei, iar pentru LOTO 5/40 tariful este de 10 lei. Jocurile NOROC, NOROC PLUS și Super Noroc au prețuri de 4 lei, 3 lei, respectiv 2 lei.

Ultima oară când premiul cel mare la Loto 6/49 a fost adjudecat s-a întâmplat pe 9 noiembrie 2025, când un tânăr de aproximativ 30 de ani a nimerit toate cele șase numere. Câștigul a depășit 9,6 milioane de euro, iar norocosul a preferat să rămână anonim. Biletul a fost jucat online, semn că platformele digitale devin din ce în ce mai folosite de participanții la Loteria Română.

Loteria Română, înființată în 1906, este cea mai veche instituție de profil din țară. Aceasta organizează jocuri naționale și extrageri speciale și contribuie anual la bugetul statului prin taxele și impozitele aferente câștigurilor.