Rezultate loto, 31 decembrie. Premii mari puse în joc

Rezultate loto, 31 decembrie. Premii mari puse în jocLoto. Sursă foto: Pixabay
Rezultate loto, 31 decembrie.Loteria Română a organizat miercuri, 31 decembrie 2025, tragerile speciale de Anul Nou, oferind jucătorilor șansa de a începe noul an cu premii importante.

Pentru principalele jocuri – Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – au avut loc câte două trageri: una principală și o tragere suplimentară, menită să majoreze fondurile pentru câștigurile de top.

Rezultate loto, 31 decembrie

La Loto 6/49, numerele extrase în tragerea principală au fost: 48, 24, 23, 34, 28, 49, iar pentru tragerea suplimentară: 24, 23, 28, 45, 49, 7. În cazul jocului Joker, tragerea principală a oferit combinația 25, 22, 43, 10, 39 + 13, iar tragerea suplimentară a scos: 26, 17, 19, 8, 45 + 20. Pentru Loto 5/40, tragerea principală a adus numerele 24, 17, 9, 23, 37, 16, iar cea suplimentară: 1, 21, 31, 26, 4, 40.

Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Și jocurile auxiliare au avut extrageri câștigătoare: Noroc – 1 4 7 3 1 7 6, Noroc Plus – 1 0 3 4 1 6 și Super Noroc – 4 8 9 4 7 3.

Premii mari puse în joc

Pentru tragerile suplimentare, Loteria Română a decis să majoreze fondul de câștiguri la categoria I, astfel încât Loto 6/49 a primit un supliment de 200.000 lei, Joker – 100.000 lei, iar Loto 5/40 – 50.000 lei. Această măsură oferă șanse suplimentare jucătorilor care speră să obțină premiile cele mai mari.

Loto

Sursa foto: Pixabay.com

Reporturile la marile premii rămân consistente. La categoria I, Loto 6/49 are în joc peste 1,7 milioane de euro, iar Joker depășește 8,69 milioane de euro. În ceea ce privește Noroc, suma reportată este de aproximativ 954.400 euro, iar Noroc Plus – 14.900 euro. La Loto 5/40, categoria a II-a are un report de 71.800 lei, iar Super Noroc adună peste 27.500 euro.

Când s-a dat premiul cel mare

Ultima dată când cineva a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49 a fost pe 9 noiembrie 2025, când un tânăr de aproximativ 30 de ani a ghicit toate cele 6 numere. Premiul a depășit 9,6 milioane de euro, iar câștigătorul a ales să rămână anonim. Biletul norocos a fost jucat online, subliniind că platformele digitale devin tot mai populare pentru participanții la Loteria Română.

Loteria Română a fost înființată în 1906 și este cea mai veche instituție de acest tip din țară. Ea organizează atât jocuri naționale, cât și extrageri speciale, și contribuie anual la bugetul statului prin taxe și impozite pe câștiguri.

