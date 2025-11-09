Tragerea Loto, 9 noiembrie. Reporturi record la două categorii. Numerele câștigătoare

Tragerea Loto de duminică, 9 noiembrie, vine cu reporturi de milioane, potrivit datelor transmise de Loteria Română. Tragerile vor avea loc la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 40.900 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker de joi, 6 noiembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 66.274,65 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Loto 6/49: 42, 2, 20, 35, 22, 46

Noroc: 4106854

Joker: 29, 12, 26, 40, 20 +11

Noroc Plus: 638960

Loto 5/40: 3, 36, 10, 14, 1, 19

Super Noroc: 106958

Loteria Română a mai anunțat că lansează cea de-a IV-a ediție a lozului „Comoara ascunsă”. Lozul poate fi achiziționat din orice agenție loto, la prețul de numai 5 lei. Valoarea totală a premiilor puse în joc pentru această serie este de 7,5 milioane de lei, distribuită în 720.559 de câștiguri. Premiile variază între 5 lei și 100.000 de lei, cele mai mari premii fiind în valoare de 100.000 de lei fiecare.