Actualitate

Tragerea Loto, 9 noiembrie. Reporturi record la două categorii. Numerele câștigătoare

Comentează știrea
Tragerea Loto, 9 noiembrie. Reporturi record la două categorii. Numerele câștigătoareTragerea Loto: Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Tragerea Loto de duminică,  9 noiembrie, vine cu reporturi de milioane, potrivit datelor transmise de Loteria Română. Tragerile vor avea loc la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Reporturile la fiecare categorie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 40.900 de lei.

Pădurea din România ce a fascinat întreaga lume. Mistere, legende și dispariții inexplicabile
Pădurea din România ce a fascinat întreaga lume. Mistere, legende și dispariții inexplicabile
Locurile din România care mai apar doar pe hartă. În realitate, au rămas o umbră a trecutului
Locurile din România care mai apar doar pe hartă. În realitate, au rămas o umbră a trecutului

Tragerea Loto de joi, 6 noiembrie

Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker de joi, 6 noiembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 66.274,65 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 42, 2, 20, 35, 22, 46

Noroc: 4106854

Joker: 29, 12, 26, 40, 20 +11

Noroc Plus: 638960

Loto 5/40: 3, 36, 10, 14, 1, 19

Super Noroc: 106958

Loteria Română lansează o nouă serie a lozului „Comoara ascunsă”

Loteria Română a mai anunțat că lansează cea de-a IV-a ediție a lozului „Comoara ascunsă”. Lozul poate fi achiziționat din orice agenție loto, la prețul de numai 5 lei. Valoarea totală a premiilor puse în joc pentru această serie este de 7,5 milioane de lei, distribuită în 720.559 de câștiguri. Premiile variază între 5 lei și 100.000 de lei, cele mai mari premii fiind în valoare de 100.000 de lei fiecare.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:59 - „Sfânta Alianță” sau când misticismul riscă să învingă geopolitica
11:51 - Lukoil are două săptămâni să-și vândă activele din Republica Moldova
11:40 - Pădurea din România ce a fascinat întreaga lume. Mistere, legende și dispariții inexplicabile
11:32 - Tabere tematice pentru elevi. Prețuri, activități și perioade disponibile
11:23 - Viața haotică a scriitorului american care a sfidat regulile societății
11:15 - Bucureștiul viu. Cele mai bune locuri cu muzică live

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale