Tragerea Loto, 12 octombrie. Reporturi de milioane la 6/49 și Joker. Numerele câștigătoare

O nouă tragere Loto va avea loc duminică, 12 octombrie, 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a anunțat că, la tragerile de joi, 9 octombrie, a acordat peste 19.500 de câştiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria a II-a un report în valoare de peste 14.900 de lei.

Numerele câștigătoare la tragerea Loto din 9 octombrie au fost:

Loto 6 din 49: 23, 41, 2, 35, 40, 13

Loto 5 din 40: 36, 17, 35, 28, 11, 8

Joker: 31, 12, 21, 26, 22 + 18

Noroc: 1, 8, 5, 4, 1, 0, 0

Super Noroc: 7, 6, 6, 0, 1, 4

Noroc Plus: 5, 7, 8, 4, 6, 1

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câştiguri a câte 54.114,81 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro , pe bilete.loto.ro, pe joaca.loto.ro şi la o agenţie din Ocna Mureş.

La tragerea Joker s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 67.251,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Braşov.

La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 175.128 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Super Noroc s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 239.512,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Galaţi.