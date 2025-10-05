Reportul la Loto 6/49 depășește pragul de șapte milioane de euro

Reportul la Loto 6/49 a depășit 7,28 milioane de euro, iar la Joker suma a urcat la peste 6,68 milioane de euro. Loteria Română a majorat câștigul fix la categoria a IV-a a Loto 6/49 la 50 de lei, începând cu extragerile de duminică, 5 octombrie 2025.

Loteria Română a anunțat că reportul la Loto 6/49, la categoria I, a ajuns la peste 37,05 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 7,28 milioane de euro.

La categoria a II-a a jocului Joker se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 98.100 de lei (peste 19.300 de euro). La Super Noroc, reportul cumulat depășește 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

La extragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri care aveau o valoare totală de peste 1,61 milioane de lei. Noua valoare a câștigului fix la categoria a IV-a a Loto 6/49, de 50 de lei, reprezintă singura categorie cu câștig fix și reflectă decizia Loteriei Române de a crește atractivitatea jocului și de a satisface dorințele jucătorilor.

Ultimul mare premiu la categoria I a Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai 2025 și a fost în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, prin aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

Anterior, marele premiu la categoria I s-a câștigat pe 30 martie 2025 și a fost de 6,3 milioane de euro. După impozitare, câștigătorul din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.