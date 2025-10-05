Social

Reportul la Loto 6/49 depășește pragul de șapte milioane de euro

Comentează știrea
Reportul la Loto 6/49 depășește pragul de șapte milioane de euroSursa foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Reportul la Loto 6/49 a depășit 7,28 milioane de euro, iar la Joker suma a urcat la peste 6,68 milioane de euro. Loteria Română a majorat câștigul fix la categoria a IV-a a Loto 6/49 la 50 de lei, începând cu extragerile de duminică, 5 octombrie 2025.

Reportul Loto 6/49 a crescut spectaculos

Loteria Română a anunțat că reportul la Loto 6/49, la categoria I, a ajuns la peste 37,05 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 7,28 milioane de euro.

La categoria a II-a a jocului Joker se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

Premii și reporturi la celelalte jocuri

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 98.100 de lei (peste 19.300 de euro). La Super Noroc, reportul cumulat depășește 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii
Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii
Tragerea Loto

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay

La extragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri care aveau o valoare totală de peste 1,61 milioane de lei. Noua valoare a câștigului fix la categoria a IV-a a Loto 6/49, de 50 de lei, reprezintă singura categorie cu câștig fix și reflectă decizia Loteriei Române de a crește atractivitatea jocului și de a satisface dorințele jucătorilor.

Ultimele sume câștigate la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la categoria I a Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai 2025 și a fost în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, prin aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

Anterior, marele premiu la categoria I s-a câștigat pe 30 martie 2025 și a fost de 6,3 milioane de euro. După impozitare, câștigătorul din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:56 - Te-ai săturat de aceleași mese banale? Poți transforma mâncare într-un adevărat festin
17:34 - Somnul, influențat de bacterii care se găsesc în creierul uman
17:24 - Dispoziția pentru proteste post-electorale în Republica Moldova: paralele cu Georgia
17:14 - Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
17:03 - O planificare mai bună schimbă radical modul de lucru al angajaților în schimburi
16:54 - Reportul la Loto 6/49 depășește pragul de șapte milioane de euro

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale