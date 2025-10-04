Bucură-te de filme și seriale noi care te vor introduce în atmosfera de toamnă

Odată cu venirea toamnei totul se schimbă, este sezonul în care confortul, recunoștința și poveștile cu suflet se împletesc într-un tablou armonios și îmbietor care te îndeamnă să îți petreci serile acasă. Iar pentru a completa această atmosferă, Netflix aduce în luna octombrie o selecție de filme și seriale numai bune de urmărit.

Cele mai bune filme și seriale de toamnă reușesc să trezească în noi sentimentul că orice e posibil: o iubire neașteptată, un nou început sau o realizare neașteptată. Așadar, pregătiți-vă de aceste seri minunate și explorați această selecție de filme și seriale care se potrivesc perfect cu acest sezon.

Anne: Anne Shirley reușește perfect să surprindă farmecul toamnei, iar una dintre replicile celebre, atât din romanul publicat în anul 1908, cât și din adaptarea serialului, spune totul: „Sunt atât de bucuroasă că trăiesc într-o lume în care există octombrie!”.

Cu imaginația sa incredibilă și firea impulsivă, Anne, interpretată de actrița Amybeth McNulty, exprimă emoțiile multora dintre noi, într-o poveste emoționantă de la finalul secolului al XIX-lea, despre o orfană care ajunge să fie iubită de frații adoptivi și de locuitorii unui sat canadian pitoresc.

Deși nu toate episoadele au loc în timpul toamnei, serialul redă adesea peisajele specifice acestui anotimp și atmosfera răcoroasă caracteristică regiunii, completate de energia molipsitoare a lui Anne, care te face să-ți dorești să citești, să te așezi lângă foc și să te bucuri de liniștea unui colț cald și confortabil din casa ta.

Sezonul baschetului debutează toamna, iar pentru Terron Forte, un adolescent de 14 ani, acest sport devine o adevărată obsesie. Atunci când un clip în care arată talentul său excepțional ajunge viral în mediul online, el atrage atenția antrenorului Gaines, care îl invită să se alăture unei școli de elită – Liberty Prep – oferindu-i o bursă completă.

Odată cu începerea sezonului, Terron devine foarte repede o vedetă în ascensiune, iar atenția sponsorilor și a NCAA nu întârzie să apară, deschizându-i calea spre un viitor promițător dar și profitabil.

Totuși, Terron descoperă că lumea sportului amator este plină de capcane, și anume: corupție, interese ascunse și presiuni enorme. În plus, trebuie să facă față și provocărilor școlare. Părinții săi, Nia și Vince, încep să bănuiască faptul că antrenorul Gaines are mai degrabă interese personale decât dorința sinceră de a-l sprijini pe Terron. Povestea te va captiva atât prin ce se întâmplă pe teren, cât și în afara lui.

Chiar dacă titlul și melodia de deschidere „Look Away” te-ar putea face să crezi altceva, „O serie de evenimente nefericite” este un serial surprinzător de captivant, cu o atmosferă profundă de toamnă. De la costumele inspirate din alte epoci și luminile discrete, până la temele macabre despre ghinion și suferință, această comedie neagră pare făcută special pentru acest sezon.

Povestea prinde contur cu ajutorul lui Lemony Snicket (interpretat de Patrick Warburton) și urmărește parcursul celor trei frați Baudelaire: Violet (Malina Weissman), Klaus (Louis Hynes) și micuța Sunny (Presley Smith).

După moartea părinților lor într-un misterios incendiu, copiii sunt plasați în grija presupusei lor rude apropiate, contele Olaf (Neil Patrick Harris), care locuiește la doar câțiva kilometri distanță. Din nefericire, Olaf se dovedește a fi un ticălos, un actor mediocru și un oportunist care nu vrea altceva decât să pună mâna pe averea copiilor cât mai repede cu putință.

Adaptat după seria de cărți cu același nume, serialul păstrează originalul în care include actori renumiți precum Joan Cusack, Aasif Mandvi, Alfre Woodard, Catherine O'Hara și Tony Hale.

În serialul The Chair, o comedie-dramă, o vedem pe Ji-Yoon Kim (interpretată de Sandra Oh) preluând conducerea unui departament de limba engleză aflat în declin, la o mică universitate de arte liberale numită Pembroke.

Ea devine prima femeie în această funcție și este hotărâtă să facă o schimbare reală. Încearcă să-i obțină titularizarea colegei sale Yaz (Nana Mensah), răspunde cerințelor constante ale colegilor Joan (Holland Taylor), Elliot (Bob Balaban) și ale decanului (David Morse), și, în același timp, își gestionează discret sentimentele pentru colegul Bill Dobson (Jay Duplass).

Pe lângă temele academice abordate, serialul emană o atmosferă de tomnatică autentică: un campus care scoate în evidență farmecul regiunii New England, cu frunzișul specific sezonului, clădiri cu interioare din lemn masiv, biblioteci pline de volume legate în piele și șeminee primitoare. În plus, garderoba de toamnă a lui Ji-Yoon este impecabilă.

Am putea spune că nu există o atmosferă mai gotică și mai specifică toamnei decât cea din universul fascinant al serialului „Chilling Adventures of Sabrina”.

Sabrina Spellman (interpretată de Kiernan Shipka), adolescentă pe jumătate muritoare, pe jumătate vrăjitoare, trăiește într-o „casă-morgă” alături de mătușile ei (Lucy Davis și Miranda Otto) și de vărul ei Ambrose (Chance Perdomo).

Această nouă versiune întunecată a sitcomului clasic din anii 90 îmbrățișează fără rezerve elemente horror, ritualuri oculte și imagini tulburătoare. Acțiunea are loc în orașul fictiv Greendale, care pare desprins dintr-un coșmar de Halloween, cu păduri bântuite și locuitori dedicați magiei. Sabrina se confruntă atât cu provocările adolescenței, cât și cu amenințări supranaturale.

„Love, Guaranteed” este o comedie romantică perfectă pentru serile reci de toamnă, cu atmosfera ploioasă din Seattle, haine groase și o poveste de dragoste emoționantă. Actrița Rachael Leigh Cook joacă rolul lui Susan Whitaker, o avocată aflată în dificultate financiară din cauza devotamentului ei pentru cauzele celor nevoiași.

Totul se schimbă când Nick Evans (interpretat de Damon Wayans Jr.) îi cere ajutorul pentru a da în judecată un site de întâlniri care nu i-a îndeplinit promisiunea de a-i găsi dragostea, așa cum sugerează și numele platformei, „Dragoste garantată”.

Deși inițial Susan e sceptică și crede că Nick vrea doar să profite financiar, mai ales după ce află că a avut 986 de întâlniri fără succes, începând să investigheze cazul ajunge să descopere nu doar complexitatea întâlnirilor online, ci și o posibilă conexiune reală între ei.

Payton Hobart, interpretat de actorul Ben Platt, visează încă din copilărie să devină președintele Statelor Unite. Primul pas spre acest obiectiv ambițios este candidatura pentru președinția consiliului elevilor din liceul său din Santa Barbara.

Pentru a-l învinge pe principalul său rival, Payton formează o echipă de campanie alcătuită din prietenii săi la fel de determinați: McAfee Westbrook (Laura Dreyfuss), James Sullivan (Theo Germaine) și Alice Charles (Julia Schlaepfer).

Lucrurile se complică rapid deoarece Payton are un trecut cu River Barkley (David Corenswet), o fostă relație care acum s-a transformat într-o competiție electorală. Mai mult, River colaborează cu Astrid Sloan (Lucy Boynton), dușmanca declarată a lui Payton, care îl ajută să-și organizeze campania.

Strategia lor? O aleg pe Skye Leighton (Rahne Jones), o colegă nonconformistă, drept candidată la funcția de vicepreședinte. În replică, Payton răspunde numind-o pe Infinity Jackson (Zoey Deutch), o elevă bolnavă de cancer, care se confruntă cu sindromul Munchausen, drept partenera sa de campanie.

Avem convingerea că nu vă mai trebuie alte motive pentru a urmări acest serial. Mai trebuie spus că distribuția îi include și pe Jessica Lange, Gwyneth Paltrow, Judith Light și Bette Midler.