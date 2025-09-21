Netflix și frica: cele mai de groază filme pentru nopți albe

Netflix oferă o selecție impresionantă de filme horror care pot provoca fiori chiar și celor mai curajoși spectatori, a anunțat platforma de streaming. De la povești supranaturale înfricoșătoare la thrillere psihologice tulburătoare, platforma de streaming are ceva pentru fiecare iubitor al genului.

Filmul britanic „His House” spune povestea unui cuplu de refugiați sudanezi care se mută într-o casă din Marea Britanie, doar pentru a descoperi că sunt urmăriți de spiritele trecutului lor. „His House” combină groaza supranaturală cu comentarii sociale despre traumele războiului și migrarea forțată. Spectatorii apreciază atmosfera tensionată și povestea emoționantă.

„Un horror supranatural cu o poveste emoționantă despre supraviețuire și vinovăție”, a spus un spectator.

Inspirat de evenimente reale, filmul spanion „Veronica” urmărește o adolescentă care, după o sesiune de spiritism, începe să fie bântuită de forțe malefice. „Veronica” este adesea considerat unul dintre cele mai înfricoșătoare filme de groază moderne.

„Am avut coșmaruri după ce am văzut acest film. Foarte înfricoșător!”, a spus un cineast.

Un grup de prieteni se aventurează într-o pădure din Suedia și descoperă că sunt urmăriți de o entitate malefică. „The Ritual” combină groaza clasică cu mitologia nordică, oferind o poveste captivantă și atmosferă înfricoșătoare.

Prequel al filmului „Ouija”, această peliculă explorează originile unei planșe Ouija care aduce nenorocire unei familii. „Ouija: Origin of Evil” este apreciat pentru atmosfera sa înfricoșătoare și momentele de groază bine realizate.

„M-a ținut cu luminile aprinse câteva zile. Foarte înfricoșător!”, a spus un abonat Netflix.

Această serie de 10 episoade urmărește o familie care se confruntă cu amintiri tulburătoare despre casa în care au crescut. „The Haunting of Hill House” este lăudată pentru povestea sa emoționantă și momentele de groază psihologică.

Acest film irlandez urmărește o tânără care încearcă să înțeleagă dispariția mamei sale și schimbările ciudate care au loc în familia ei. „You Are Not My Mother” este apreciat pentru atmosfera sa înfricoșătoare și povestea sa misterioasă.