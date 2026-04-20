Prințul Harry ar face tot ce-i spune Meghan: Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu

Un schimb tensionat de opinii a avut loc în timpul unei emisiuni difuzate de GB News, unde invitatul Jeff Banks, expert regal, a lansat critici dure la adresa Prințului Harry și a lui Meghan Markle. În dialogul purtat cu prezentatoarea Nana Akua, acesta a susținut că cei doi ar urmări „să distrugă familia regală”, informează Express.

Banks i-a descris pe Harry și Meghan Markle în termeni extrem de aspri, catalogându-i drept o „rușine” și exprimându-și dezaprobarea față de acțiunile lor recente. În același context, el l-a caracterizat pe Prințul Harry ca fiind „naiv”, sugerând că acesta nu ar conștientiza pe deplin consecințele deciziilor sale.

Declarațiile au venit după difuzarea unui segment intitulat „Marea Dezbatere Britanică”, în care s-a discutat dacă familia Sussex reprezintă un avantaj sau un risc pentru Casa Regală. În intervenția sa, Jeff Banks i-a spus prezentatoarei: „Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu. Cred că fac un mare deserviciu Familiei Regale.”

Comentariile sale au devenit și mai tăioase pe parcurs, acesta afirmând că îi consideră o „rușine”. În același timp, l-a descris pe Harry drept „naiv”, spunând că nu crede „că ar fi conștient de ce i s-a întâmplat”, adăugând, vizibil iritat, că ar fi fost „atins în toată treaba asta de Meghan”. Jeff a continuat în același registru critic:

„Cred că vor să distrugă Familia Regală, nu știu din ce motiv, dar cred că sunt niște escroci”, a punctat Jeff Banks.

Jeff Banks a mai declarat cu privire la comportamentul lui Harry și faptul că face doar ce îi spune Meghan: „Vrei doar să dai interviul, nu-i așa? Refuză! Aș fi tras-o la răspundere”. Nana a reacționat cu un zâmbet, sugerând că afirmațiile lui nu fuseseră chiar atât de dure, însă a simțit nevoia să o apere parțial pe Meghan.

Nana Akua a subliniat: „Singurul lucru pe care l-aș spune este că mă enervez puțin când toată lumea dă vina pe femeie. E un bărbat matur, poate lua propriile decizii. Dacă vrea să fie păcălit și să facă lucruri stupide, este și decizia lui. Îi învinovățesc pe amândoi în mod egal”.

În tipul discuției s-a evidențiat, de asemenea, și percepția publică nefavorabilă față de Harry și Meghan, iar Nana a enumerat câteva motive invocate frecvent: apariția în interviul cu Oprah Winfrey, proiectele realizate pentru Netflix și acuzațiile privind „decimarea” imaginii Familiei Regale.

Nana a părut că transmite semnale amestecate, iar acest lucru nu a trecut neobservat. Jeff i-a mărturisit că a fost surprins să o audă exprimând opinii favorabile despre Meghan, moment în care prezentatoarea a explicat că rolul ei este „să ofere un anumit echilibru dezbaterii”.

Ea a continuat, într-un ton ferm: „ Meghan Markle ar fugi dacă aș fi eu cea care face interviul, pentru că eu aș pune toate întrebările, nu aș sfătui-o să o facă.”

Deși a recunoscut că îi este greu să o apere pe Meghan, Nana a insistat că, în direct, trebuie să prezinte atât argumentele favorabile, cât și criticile. Chiar dacă a susținut că Meghan nu ar accepta un astfel de interviu, reacțiile din comentarii au arătat contrariul, mulți îndemnând-o să încerce să discute cu Ducesa de Sussex.

Un utilizator a comentat: „Ei sunt hotărâți să distrugă complet familia regală, iar Harry e total implicat! Dacă nu o pot avea, atunci vor să-i facă rău.” La rândul său, o altă persoană a reacționat în același ton: „Exact. Regretata regină nu i-a lăsat să fie egali cu William și Catherine și să împartă tronul!”.