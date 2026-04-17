Harry și Meghan, criticați pentru „turneul pseudo-regal” din Australia: O fac pentru bani

Așa-numitul „turneu regal fals” al Prințului Harry și al lui Meghan Markle în Australia a atras critici, iar surse apropiate familiei regale au declarat pentru Fox News că vizita provoacă nemulțumiri în interiorul Palatului.

Ducele și Ducesa de Sussex au ajuns marți la Melbourne, marcând prima lor vizită în Australia după turneul regal oficial din 2018. De această dată, deplasarea de patru zile nu are caracter oficial, fiind susținută financiar din fonduri proprii. Cei doi au călătorit din Los Angeles la clasa business, la bordul unui zbor comercial operat de Qantas Airways.

Inițiativa a stârnit reacții critice din partea unor comentatori apropiați mediului regal britanic, care consideră că astfel de apariții publice pot crea confuzie în privința statutului cuplului.

Aceasta a mers mai departe, sugerând că miza vizitei ar fi una dublă: financiară și de imagine. „Tot ce fac în Australia este să-și monetizeze titlurile și să se agațe de relevanța regală, chiar dacă majoritatea familiei Prințului Harry refuză să-i răspundă la apelurile telefonice”, a susținut Schofield.

„Scopul turneului australian este unul financiar, dar este și să pară membri ai familiei regale, deoarece lumea i-a respins pe Harry și Meghan ca vedete de reality show și podcasteri. Importanța lor rămâne prin apropierea de familia regală britanică. Dar familia regală consideră că este o lipsă de respect”, a punctat Kinsey Schofield.

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de prezentatoarea britanică Helena Chard, care a pus sub semnul întrebării impactul acestor apariții asupra imaginii instituției monarhice.

„Acest fals turneu regal ridică imaginea familiei Sussex, dar australienii se întreabă: Pentru cine este mai exact acest turneu?”, a replicat Helena Chard.

Declarațiile lui Schofield și Chard au apărut la scurt timp după intervenția scriitorului regal Robert Hardman, cunoscut pentru volumul „Moștenirea Windsor”. Într-un interviu acordat publicației Page Six, acesta a sugerat că vizita prințului Harry și a lui Meghan Markle ar putea genera nedumerire, dar și iritare în rândul consilierilor de la palat.

„Sunt sigur că Palatul Buckingham ar prefera ca Harry și Meghan să nu meargă, dar nu prea pot face nimic în privința asta”, a spus el înainte de călătoria lor.

„Nu au niciun control. Fără îndoială, va exista un sentiment de confuzie cu privire la motivul pentru care Harry și Meghan sunt acolo... această călătorie s-ar putea să rămână în urechea palatului”, a explicat Robert Hardman.

După retragerea din rolurile oficiale în 2020, cei doi s-au stabilit în California, unde își dezvoltă proiectele independente. Între timp, vizita lor în Australia au stârnit reacții critice, în special din cauza costurilor suplimentare de securitate suportate de autorități.

Orașe precum Melbourne și Canberra au fost menționate în acest context, iar Sydney este ultima oprire a turneului. Publicația Herald Sun a caracterizat deplasarea drept un „fals turneu regal pentru a consolida brandul Sussex”.