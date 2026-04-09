Meghan Markle în fața unei situații rușinoase cu privire la evenimentul său din Sydney

Evenimentul planificat de Meghan Markle în Sydney a întâmpinat dificultăți neașteptate, după ce biletele puse în vânzare nu au atras suficienți cumpărători. Organizatorii sperau la o participare numeroasă, însă interesul publicului a fost mult mai redus decât anticipau, ceea ce a creat un moment delicat pentru ducesa de Sussex, informează the-express.com.

Sursele apropiate evenimentului au declarat că eforturile de promovare au fost intense, însă acest lucru nu s-a tradus în vânzări. Această situație subliniază provocările cu care se poate confrunta chiar și o personalitate internațională în atragerea audienței pentru evenimente publice.

Meghan Markle se pregătește să găzduiască un eveniment wellness exclusiv pentru femei pe plaja Coogee din Sydney. Dar prețuș de 2.699 de dolari per participantă, pare să nu fi atras cumpărători până în prezent.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a programat acest eveniment de trei zile, între 17 și 19 aprilie, la un hotel de lux de pe litoral. Organizatorii, prin intermediul podcastului „Her Best Life”, promit participanților o experiență completă de relaxare și reconectare, incluzând sesiuni de yoga, meditație, vindecare prin sunet, o întâlnire cu un psiholog și chiar o seară disco.

În ciuda notorietății lui Meghan Markle, zvonurile recente sugerează că locurile disponibile nu au fost încă rezervate, marcând o situație rușinoasă pentru ducesă în domeniul wellness-ului.

Organizatorii evenimentului exclusivist au pus în vânzare 300 de bilete, cu prețuri începând de la 2.699 de dolari (aproximativ 1.400 de lire sterline) de persoană, dar acestea încă nu au fost achiziționate.

Danica De Giorgio, prezentatoare la Sky News Australia, a dezvăluit că organizatorii au început să contacteze participanții pentru a le oferi posibilitatea de a veni însoțiți de un prieten. „Pare a fi un gest disperat”, a comentat ea într-o discuție cu avocatul și realizatorul britanic Andrew Eborn.

Eborn a explicat pentru că mesajele transmise sugerează că biletele nu s-au vândut integral. „Primești un e-mail care spune: aveți încă 24 de ore pentru a vă confirma participarea, iar dacă doriți, puteți aduce un prieten. Asta indică faptul că mai sunt locuri disponibile”, a spus el.

De asemenea, mai mulți doritori s-au înscris pe o listă de așteptare, iar Eborn a povestit că unii chiar s-au înscris fără intenția de a plăti, doar de dragul amuzamentului. „O persoană și-a înregistrat numele, dar nu a confirmat și nu a plătit niciun ban”, a adăugat el.

Andrew Eborn a subliniat că participanții vor avea nevoie cu siguranță de momente de relaxare în cadrul retragerii, mai ales dacă au cheltuit peste 2.000 de dolari pentru a participa. Prezentatoarea Danica De Giorgio a adăugat că, în contextul crizei costului vieții și al prețurilor mari la combustibil din Australia, nu este clar câți oameni sunt dispuși să plătească atât de mult doar pentru a o asculta pe Meghan și pentru a face o fotografie de grup cu ea.

Evenimentul este programat să coincidă cu vizita lui Meghan în Australia împreună cu Prințul Harry, marcând prima revenire a cuplului în țară de la turneul lor regal din 2018, care a fost și prima călătorie internațională majoră după căsătoria lor.

În ciuda așteptărilor, vizita a stârnit deja controverse, unii australieni lansând o petiție prin care cer ca fondurile publice să nu fie folosite pentru a sprijini deplasarea cuplului.

Danica De Giorgio a comentat: „Sunt curioasă ce vor face în Australia. Vor trebui contribuabilii australieni să suporte cheltuieli legate de securitate și alte detalii? Rămâneți alături de noi – în câteva săptămâni vom putea oferi telespectatorilor informații complete despre această vizită.”