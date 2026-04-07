Samsung introduce monitorizarea tensiunii arteriale pe ceasurile Galaxy în SUA

Samsung își consolidează poziția în domeniul tehnologiilor pentru sănătate prin lansarea funcției de monitorizare a tensiunii arteriale pe ceasurile Galaxy în Statele Unite, informează androidauthority.com.

Noua funcționalitate vine ca parte a strategiei companiei de a integra instrumente medicale avansate în gadgeturi de zi cu zi, transformând ceasurile inteligente în parteneri reali pentru monitorizarea personală. Utilizatorii vor avea acces la date relevante despre tensiunea arterială, contribuind astfel la prevenție și la o mai bună gestionare a afecțiunilor cardiovasculare.

Mai exact, după ani de așteptare, utilizatorii de ceasuri Galaxy primesc, în sfârșit, acces la funcția de monitorizare a tensiunii arteriale. Anunțul marchează un pas important pentru Samsung, care își extinde astfel capabilitățile de sănătate digitală pe piața americană.

Totuși, compania a venit și cu o serie de precizări esențiale. Într-un mesaj transmis publicației Android Authority, Samsung a subliniat că această funcție nu este destinată utilizării în scopuri medicale. Din acest motiv, ea nu intră sub incidența reglementărilor stricte ale Food and Drug Administration (FDA) și nu necesită aprobarea acestei instituții.

Clarificarea vine în contextul în care există adesea confuzie între funcțiile de wellness și dispozitivele medicale certificate. Practic, utilizatorii pot folosi monitorizarea tensiunii arteriale ca instrument orientativ pentru stilul de viață, dar nu ca substitut pentru evaluările medicale profesioniste.

În acest context, Samsung a clarificat recent statutul funcției de monitorizare a tensiunii arteriale de pe dispozitivele sale. Conform companiei, această funcție are rol de wellness și nu este destinată utilizării medicale, motiv pentru care nu necesită aprobarea FDA.

„Funcția de monitorizare a tensiunii arteriale de la Samsung este concepută ca o funcție de wellness și nu este destinată uzului medical. Ca atare, nu este supusă aprobării FDA. Funcția este aliniată cu politica generală a FDA”, se arată în răspunsul pentru androidauthority.

Pe dispozitivele compatibile, funcția măsoară tensiunea arterială sistolică și diastolică, împreună cu ritmul cardiac, utilizând senzorii optici încorporați ai ceasului. Înainte de a renunța la tensiometrul clasic, utilizatorii trebuie să știe că funcția de monitorizare a tensiunii arteriale de la Samsung funcționează diferit de dispozitivele medicale tradiționale.

Sistemul estimează tensiunea prin analiza undelor de puls, nu prin măsurarea directă a presiunii arteriale, ceea ce implică o calibrare periodică cu un tensiometru convențional la fiecare 28 de zile pentru a menține acuratețea datelor.

Măsurătorile se realizează prin aplicația Samsung Health Monitor, necesară pentru înregistrarea și monitorizarea valorilor. Funcția nu este însă complet nouă: Samsung o oferă pe anumite piețe încă din 2020, odată cu lansarea Galaxy Watch Active 2.

Disponibilitatea în Statele Unite pare să fie restricționată de reglementări. În timp ce compania a obținut aprobarea FDA pentru funcții precum detectarea ritmului cardiac neregulat și a apneei în somn, monitorizarea tensiunii arteriale nu a primit încă un aviz similar. Totuși, Samsung anunță că implementarea acestei funcții pentru utilizatorii din SUA va începe treptat începând de astăzi.