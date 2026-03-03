Galaxy S26 Ultra, prezentat oficial de Samsung. Detalii despre funcții și prețuri

Samsung ridică din nou ștacheta în universul smartphone-urilor premium odată cu lansarea modelului Samsung Galaxy S26 Ultra, considerat cel mai reușit vârf de gamă din seria Galaxy S de până acum, informează techradar.com.

Samsung Galaxy S26 Ultra marchează un nou vârf în evoluția gamei Galaxy S, fiind, fără îndoială, cel mai reușit model lansat până acum de compania sud-coreeană. Fără a schimba radical formula consacrată a flagship-ului Android, dispozitivul aduce rafinamente clare la nivel de design, performanță, inteligență artificială și instrumente dedicate creației, toate acestea fără un impact suplimentar asupra prețului.

Printre elementele care vor stârni cele mai multe discuții se numără noul ecran cu funcție de confidențialitate, dar și modul video Super Steady, menit să ofere stabilizare avansată în filmare.

Chiar dacă pachetul generos de opțiuni AI ar putea părea copleșitor pentru unii utilizatori, experiența generală rămâne una extrem de solidă. Per ansamblu, Galaxy S26 Ultra se impune ca un model câștigător și are toate argumentele pentru a fi inclus fără ezitare în topul celor mai bune smartphone-uri ale anului.

Galaxy S26 Ultra nu își schimbă radical designul față de generațiile anterioare, telefonul păstrează toate promisiunile unui flagship de top. Camera sa se remarcă prin calitate, fiind cea mai performantă din întreaga gamă Galaxy recentă, inclusiv comparativ cu modelele pliabile. Procesorul, personalizat de Samsung pe baza Qualcomm, depășește chiar Snapdragon 8 Elite Gen 5 întâlnit la alte telefoane Android, asigurând o performanță de top.

S26 Ultra introduce și câteva funcții mai puțin evidente, dar remarcabile. Privacy Display reprezintă o inovație hardware în materie de afișare, fără echivalent pe piața, ce permite rotirea camerei la 360 de grade, menținând filmarea perfect orizontală.

Pe partea de inteligență artificială, Galaxy S26 Ultra vine cu funcții extinse, inclusiv integrarea Perplexity în Bixby, sporind capacitățile creative și de asistență ale AI-ului Samsung. Telefonul oferă astfel o previzualizare a tehnologiilor AI care urmează să fie disponibile pe alte dispozitive Android, inclusiv Pixel.

Deși lista funcțiilor AI poate părea copleșitoare, Samsung susține performanța telefonului printr-o gestionare eficientă a căldurii și energiei, oferind în același timp o autonomie excelentă a bateriei.

Prețul rămâne la 1.299 USD, 1.249 GBP și 2.149 AU$, identic cu cel al modelului anterior, ceea ce îl face comparabil cu modelele mai accesibile Galaxy S26 și S26 Plus. Deși nu reprezintă un upgrade necesar pentru posesorii de Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra este un salt important față de modelele anterioare, fiind, fără îndoială, în fruntea listei celor mai bune telefoane Android disponibile acum.

Samsung a prezentat oficial seria Galaxy S26 la evenimentul Unpacked, dezvăluind Galaxy S26 Ultra, S26 Plus și S26. Noile telefoane vor fi disponibile în magazine începând cu 11 martie 2026.

Galaxy S26 Ultra păstrează același preț ca modelul anterior în SUA: 1.299,99 USD (1.279 GBP / 2.199 AU$), în timp ce S26 și S26 Plus au înregistrat ușoare majorări de preț. Modelul Ultra poate fi achiziționat în șapte nuanțe: Violet Cobalt, Albastru Sky, Negru, Alb și culorile exclusiv online Argintiu, Umbră și Auriu Roz.

În ceea ce privește stocarea, telefonul oferă opțiuni de 256 GB, 512 GB sau 1 TB, fiecare versiune venind cu 12 GB de RAM, iar modelul de 1 TB include 16 GB de RAM. Prețul pentru varianta de 1 TB este acum 1.799,99 USD, cu aproximativ 140 USD mai mult decât anul trecut, dar cu beneficiul RAM suplimentar.