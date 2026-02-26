Samsung a lansat căștile care promit o experiență audio inedită. Noile modele pot estompa zgomotul ambiental

Samsung a prezentat noua serie de căști wireless Buds 4 și Buds 4 Pro, odată cu lansarea smartphone-urilor Galaxy S26. Ambele modele beneficiază de anulare activă și adaptivă a zgomotului, mod de sunet ambiental și egalizator adaptiv, însă sistemul de reducere a zgomotului din jur este mai performant pe versiunea Pro, conform anunțului făcut de companie.

Modelul Buds 4 Pro include, pe lângă acestea, un sistem de detectare a vocii care amplifică sunetul pentru conversații mai clare.

Deși căștile pot fi folosite cu orice telefon Android, anumite funcții, precum conectarea rapidă, comenzile pentru Bixby și Gemini sau gesturile realizate cu capul, sunt disponibile doar pe dispozitivele Galaxy.

Samsung promite un sunet de calitate superioară prin sistemul de difuzoare pe două căi, cu woofer și tweeter mai largi la versiunea Pro, capabil să redea sunet Hi-Fi până la 24 de biți și 96 kHz.

Autonomia este și ea mai mare comparativ cu seria Buds 3: Buds 4 Pro pot funcționa până la șapte ore înainte de încărcare, iar Buds 4 până la șase ore. Carcasa oferă suplimentar până la 30 de ore de energie, iar ambele modele se pot încărca wireless.

Noile căști Galaxy Buds 4 vor fi disponibile în magazine începând cu 11 martie, la prețuri de 180 de euro pentru Buds 4 și 250 de euro pentru Buds 4 Pro.

Recent, Samsung a dezvăluit cum arată Galaxy S26 Ultra, noul său model de top din gama premium. Dispozitivul aduce schimbări semnificative atât la nivel de design, cât și în materie de performanță, marcând un pas important în evoluția tehnologică a seriei, potrivit techradar.com.

Galaxy S26 Ultra se remarcă printr-un design mai subțire și margini finisate cu atenție. Ecranul generos, aproape fără rame, acoperă majoritatea panoului frontal, asigurând o experiență vizuală imersivă. Partea din spate păstrează eleganța caracteristică seriei Ultra, cu un modul foto integrat armonios și materiale premium care combină rezistența cu un aspect sofisticat.