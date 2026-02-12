Galaxy Unpacked 2026 este aproape. Samsung va lansa gama Galaxy cu AI

După o perioadă plină de zvonuri și speculații, Samsung a anunțat oficial data primului eveniment Galaxy Unpacked din 2026. Sursele indică faptul că accentul va fi pus pe noua serie Galaxy S26, care promite să aducă funcții avansate de inteligență artificială, inovație și tehnologii de ultimă generație, marcând începutul unui nou capitol pentru telefoanele Samsung, informează techradar.com.

Cel mai mare eveniment al anului, Galaxy Unpacked din 2026, va avea loc pe data de 25 februarie și va fi transmis în direct din San Francisco, California și îl puteți urmări pe site-ul oficial al companiei. Samsung anunță, de asemenea, că evenimentul va prezenta „cele mai noi generații de dispozitive Galaxy”.

Așadar, Samsung se pregătește să își consolideze poziția de lider în segmentul ultra-premium cu Galaxy S26 Ultra, alături de modelele Galaxy S26 Plus și Galaxy S26 standard. Evenimentul Unpacked de la începutul anului rămâne, ca de obicei, dedicat seriei emblematice Galaxy S, care nu include telefoane pliabile, deși compania a mai introdus surprize în trecut, precum prezentarea oficială a Galaxy Ring în 2024.

Cei care așteaptă următoarele modele Galaxy Z Fold, Z Flip sau un nou Z TriFold ar trebui să aibă răbdare: noile telefoane pliabile nu sunt de așteptat înainte de vara anului 2026. În plus, distribuția Z TriFold în SUA a început abia în ianuarie, semnalând un ritm mai lent pentru aceste dispozitive.

Chiar dacă noile modele par mai degrabă o evoluție decât o revoluție, gama S26 rămâne impresionantă, oferind trei opțiuni: Galaxy S26 standard, Plus și Ultra. Ca și în anii anteriori, compania permite pre-rezervări pentru dispozitivele anunțate pe 25 februarie, gratuit și fără nevoie de card de credit.

Participarea include șansa de a câștiga un card cadou Samsung de 5.000 de dolari și oferă un credit exclusiv de 30 de dolari pentru dispozitivele lansate. În plus, pre-rezervarea poate fi combinată cu un credit de schimb de până la 900 de dolari, în funcție de model și evaluarea Samsung.

Pentru cei care comandă direct de la Samsung, există și un bonus suplimentar de 150 de dolari fără schimb, ceea ce face oferta și mai atractivă. De asemenea, compania a anunțat că oferte similare vor fi disponibile prin parteneri precum Best Buy și AT&T, detaliile urmând a fi comunicate în perioada următoare.

Samsung a dezvăluit invitația pentru evenimentul Galaxy Unpacked, însoțită de un scurt videoclip teaser care stârnește curiozitatea fanilor. În imaginea invitației, logo-ul Galaxy AI pare să iasă dintr-un cub transparent care se deschide, proiectând nuanțe prismatice de albastru, roz și violet, indicii posibile despre noile combinații de culori pentru viitorul Galaxy S26.

Dincolo de elementele vizuale și brandingul „Galaxy Unpacked”, imaginea oferă doar informații esențiale: data, ora și linkul pentru transmisia live. Teaserul video completează experiența, prezentând cubul strălucitor care se rostogolește pe ecran înainte de a se deschide, cu cele patru stele ale logo-ului Galaxy AI în prim-plan. Această prezentare sugerează clar că Galaxy AI va avea un rol central în noile telefoane flagship Samsung.

Samsung încurajează precomenzile, care nu implică costuri sau detalii de card, fiind o oportunitate atractivă chiar și pentru cei doar curioși de Galaxy S26. De asemenea, compania a menționat că oferte similare ar putea fi disponibile prin parteneri precum Best Buy și AT&T, deși detaliile complete nu au fost încă anunțate.