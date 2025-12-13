Noutăți pentru telefoanele Android. Qualcomm lansează o generație diferită

Producătorii de smartphone-uri Android au lansat o nouă generație de telefoane care combină performanța ridicată cu prețuri mai accesibile, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni fără a fi nevoie să investească sume uriașe. Noile dispozitive vin echipate cu procesoare mai rapide, camere foto îmbunătățite și baterii care rezistă mai mult, potrivit Express.

Henry Burrell, redactor adjunct specializat în tehnologie, subliniază că Android primește un impuls semnificativ: noile telefoane accesibile devin mult mai performante, iar următorul tău smartphone ar putea să ofere mai mult decât te-ai aștepta, la un preț surprinzător.

Piața telefoanelor Android este extrem de diversă, cu modele variind ca dimensiune, design și funcționalități, adaptate diferitelor bugete. În mod normal, prețul unui telefon este strâns legat de performanțele hardware, iar procesorul rămâne componenta cheie.

Pentru cei care caută telefoane Android la un preț mai accesibil, Qualcomm pregătește două chipset-uri noi: Snapdragon 6s 4G Gen 2 și Snapdragon 4 Gen 4. Acestea ar putea echipa telefoane ale unor branduri importante precum Samsung, Xiaomi, OnePlus, Sony sau Motorola, oferind performanțe superioare față de ce este pe piață.

Qualcomm își actualizează anual gama de procesoare, de aceea noile modele vin cu denumirea „Gen” (generație). Snapdragon 6s 4G Gen 2, destinat segmentului entry-level, se concentrează pe rețele 4G, însă promite îmbunătățiri semnificative în fotografiere, performanță și funcții de inteligență artificială, ridicând nivelul experienței utilizatorilor de telefoane accesibile.

Progresele înregistrate în segmentul procesoarelor mobile pentru telefoanele accesibile fac ca, anual, modelele cu preț redus să ofere performanțe tot mai solide. Astfel, utilizatorii cu buget limitat pot beneficia de camere foto de calitate, autonomie bună a bateriei și funcții software utile, fără a fi nevoie să investească sume considerabile în flagship-uri.

Un exemplu este procesorul 6s 4G Gen 2, construit pe o arhitectură mai veche de 6nm. Deși nu se compară cu tehnologiile de vârf de astăzi, care ajung la 3nm, acest chipset poate suporta telefoane cu până la 8GB de RAM, permite capturi foto de până la 108MP și redă audio Hi-Res, oferind o experiență solidă chiar și pe dispozitive accesibile.

Pe de altă parte, Snapdragon 4 Gen 4 aduce performanțe superioare, cu un proces de 4nm și suport pentru conectivitate 5G. Acest chipset dispune de două nuclee de performanță care ating 2,3 GHz și suportă standardul de încărcare rapidă Quick Charge 4 Plus. Deși destinat tot telefoanelor low-cost, Snapdragon 4 Gen 4 oferă producătorilor oportunitatea de a integra câteva funcții extra, crescând astfel atractivitatea dispozitivelor accesibile.

Cipurile premium de la Qualcomm, precum Snapdragon 7 Gen 4 și Snapdragon 8 Elite Gen 5, atrag atenția presei de tehnologie, fiind integrate în telefoanele cele mai discutate. Modelul 8 Elite Gen 5 reprezintă cel mai recent procesor emblematic al companiei, deja prezent în OnePlus 15 și se așteaptă să echipeze și viitoarele modele Samsung, inclusiv Galaxy S26 Ultra, în 2026.

Acest chipset (un grup de circuite integrate de pe placa de bază), oferă performanțe remarcabile, contribuind la rezultate de top în fotografie, inteligență artificială, autonomie a bateriei, gaming și multitasking.

Performanța însă se reflectă și în preț. OnePlus 15 pornește de la 899 de lire sterline, iar o parte semnificativă din această sumă acoperă costul cipului 8 Elite Gen 5 pe unitate. În schimb, pentru telefoanele care urmăresc doar funcțiile de bază și performanță solidă, producătorii vor opta pentru noile procesoare de la gama mai accesibilă a Qualcomm.