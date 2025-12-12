Robotul care i-a făcut pe mulți să creadă că în interior se ascunde un om. Video

Xpeng a stârnit rumoare atunci când a prezentat umanoidul „Next Gen Iron”. Robotul a urcat pe scenă cu o naturalețe a mișcărilor care i-a făcut pe cei prezenți să amuțească. Mulți au avut impresia că în fața lor se află un actor deghizat, nu o mașină. În doar câteva ore, filmările au devenit virale, iar mesajul publicului a fost aproape unanim: arăta prea uman ca să fie o mașină, potrivit celor relatate de Fox News.

Reacția publicului l-a determinat pe directorul executiv al Xpeng, He Xiaopeng, să revină pe scenă cu scopul de lămuri situația cu privire la robot. În fața mulțimii, acesta a secționat unul dintre picioarele robotului Iron pentru a dezvălui mecanismele interne. Gestul, deși spectaculos, a fost necesar pentru a demonta speculațiile potrivit cărora un om s-ar afla ascuns în interiorul robotului.

Demonstrația a confirmat că Iron este un robot autentic, construit pe o arhitectură sofisticată, ascunsă sub o carcasă flexibilă. După prezentarea mecanismelor interne, Iron a revenit în fața publicului, deplasându-se fără urmă de intervenție umană, o secvență care a pus capăt controversei.

Noul Iron este echipat cu o coloană vertebrală umanoidă, mușchi bionici și o piele flexibilă. Robotul funcționează integral cu baterii în stare solidă, ceea ce îi oferă un corp mai ușor și o putere mai mare, iar comportamentul său se apropie tot mai mult de cel al unei ființe umane. Odată ajunse pe piață, unitățile robotului vor putea fi personalizate în funcție de preferințele utilizatorilor.

Xpeng privește mult dincolo de momentul actual al lansării și își conturează o strategie pe termen lung pentru introducerea roboților umanoizi în viața de zi cu zi. Primele exemplare ale modelului „Next Gen Iron” vor fi trimise în spații reale, unde vor îndeplini roluri de laghizi turistici și asistenți de shopping, până la suport pentru relațiile cu clienții.

Acest proces reprezintă, potrivit companiei, o etapă esențială într-o strategie graduală ce ar trebui să culmineze cu producția de masă. Xpeng vrea ca la finalul lui 2026 să lanseze producția la scară largă, moment în care sute sau chiar mii de roboți umanoizi ar putea apărea în diverse locații. Aceștia ar urma să fie folosiți pentru gestionarea fluxurilor de vizitatori, asistarea clienților sau preluarea unor sarcini de rutină din retail.

În schimb, compania nu a anunțat când ar putea ajunge pe piață o versiune dedicată activităților casnice. Înainte ca un robot să pătrundă în spațiul privat, inginerii trebuie să asigure standarde stricte de siguranță, protecție a datelor și fiabilitate tehnică, explică He Xiaopeng,

Momentul actual marchează o schimbare imposibil de ignorat: roboții capabili să se deplaseze natural și să reacționeze în timp real nu mai aparțin viitorului îndepărtat. Această evoluție ar putea redefini atât percepția asupra muncii în sectorul serviciilor, cât și rolul tehnologiei în asistența personală în anii ce vin.

Roboții umanoizi trec rapid de la stadiul de prototip la utilizare practică și nu este exclus ca, în scurt timp, să fie întâlniți în muzee sau magazine, făcând activități cotidiene și scurtând timpii de așteptare. Totodată, prezența lor ridică întrebări legate de siguranță, confidențialitate și nivelul de confort al oamenilor care interacționează cu ei. Transformarea este accelerată, iar momentul de față evidențiază un salt important în integrarea roboților în viața de zi cu zi.

Compania Xpeng a căutat să atragă atenția odată cu prezentarea noului său robot umanoid, că și-a propus să restabilească încrederea și să contureze un viitor în care roboții pot executa mișcări precise și reacții normale, iar următorii doi ani vor fi decisivi cu privire la modul în care aceste tehnologii vor pătrunde efectiv în lumea reală.