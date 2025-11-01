Robotul care îți schimbă viața: face curățenie, spală, dansează și vorbește cu tine. Video

Imaginați-vă o zi în care toate treburile casnice sunt rezolvate fără efort, iar în timp ce savurați cafeaua, un robot inteligent se ocupă de curățenie, organizează lucrurile prin casă și chiar vă ține companie. Nu mai este o scenă dintr-un film SF, această tehnologie lansată de compania 1X există deja, ne informează Lance Ulanoff, expert în tehnologie.

Noul model de robot casnic promite să revoluționeze viața de zi cu zi. Echipat cu senzori avansați, inteligență artificială și un sistem de mișcare fluid, dispozitivul nu doar aspiră și șterge praful, ci poate dansa, recunoaște comenzile vocale și purta conversații naturale. În plus, învață obiceiurile utilizatorului și se adaptează la programul acestuia.

Proiectat să fie mai mult decât un simplu aparat de curățenie, robotul devine un companion interactiv, capabil să asculte muzică alături de tine, să reacționeze la emoții și chiar să te salute atunci când intri în cameră. Inginerii care l-au creat spun că scopul principal este de a transforma viața domestică într-o experiență plăcută și lipsită de stres.

Așadar, visul sau poate coșmarul de a avea un robot umanoid în propria locuință este tot mai aproape de a deveni realitate. Noul robot promite să fie un ajutor util în gospodărie, fiind capabil chiar să se conecteze singur la o priză atunci când are nevoie de încărcare.

Lansarea vine la puțin peste un an după apariția modelului Neo Beta și la nouă luni de la Neo Gamma, marcând un pas important în evoluția liniei de roboți umanoizi ai companiei.

Din punct de vedere vizual, Neo Home a trecut printr-o transformare majoră. Dacă Neo Beta impresiona printr-un design ușor înfiorător și o prezență aproape umană, noul Neo Home are un aspect mult mai prietenos. Carcasa sa este îmbrăcată într-un material textil moale, iar fața, lipsită de gură, exprimă blândețe.

Cu o înălțime de 1,62 metri și o greutate de 32 de kilograme, Neo Home îmbină tehnologia cu un design gândit pentru confortul vizual al utilizatorilor. Robotul poartă pantofi sport moi, cu un stil care amintește de modelele All Birds, iar pe cap are două lumini LED circulare, folosite pentru a semnala intențiile sale. În plus, Neo Home poate comunica și verbal, oferind o interacțiune mai naturală cu oamenii din jur.

Conform informațiilor publicate de 1X și prezentate în videoclipul oficial de lansare, robotul Neo Home este capabil să audă prin intermediul a patru microfoane și să comunice prin trei difuzoare integrate.

Dispozitivul este alimentat de o inteligență artificială Redwood, dezvoltată special de companie și susținută de tehnologia Nvidia. Potrivit 1X, această AI este „un transformator de limbaj vizual adaptat pentru forma umanoidă, capabil să execute sarcini de manipulare mobilă end-to-end”, precum recuperarea obiectelor, deschiderea ușilor sau deplasarea autonomă prin locuință. Pe scurt, Neo Home este un algoritm de inteligență artificială conceput special pentru utilizarea în mediul domestic.

Videoclipul de prezentare arată multiplele funcționalități ale robotului, acesta fiind capabil să realizeze activități de întreținere casnică, cum ar fi spălarea rufelor, golirea mașinii de spălat vase sau aspirarea podelelor. Totuși, Neo Home are și limite: nu este destinat utilizării în aer liber, deci nu poate tunde gazonul și nu este încă pregătit pentru gătit.

Mâinile sale din cauciuc, complet articulate și impermeabile, permit manipularea obiectelor ude, însă restul corpului, acoperit cu material textil lavabil, nu rezistă la contactul direct cu apa.

Robotul urmează să fie disponibil pentru consumatori începând cu 2026, însă prețul nu este deloc modest: poate fi achiziționat pentru 20.000 de dolari sau închiriat printr-un abonament lunar de 499 de dolari. Important de menționat este că acest abonament nu reprezintă un plan de plată, utilizatorii achită lunar doar cât timp păstrează robotul, având posibilitatea să îl returneze oricând.

Modelul 1X, companie cu sediul în California, aduce în prim-plan un robot capabil să funcționeze autonom, folosind inteligența artificială pentru a analiza mediul înconjurător și pentru a purta conversații naturale. Într-un clip de prezentare, acesta demonstrează chiar cum își poate ajuta utilizatorul să își găsească ochelarii rătăciți, deși, în realitate, erau agățați de cămașă.

Pe partea de mobilitate, robotul poate urca scările, dar nu și coborî. Autonomia declarată este de aproximativ patru ore, iar la finalul ciclului de funcționare, Neo se poate conecta singur la o priză standard pentru reîncărcare, mai arată compania 1x.tech/neo.