Nu curăța niciodată ecranul televizorului cu acest obiect de bucătărie. Îți poți distruge aparatul

Specialiștii în întreținerea electrocasnicelor de la which.co.uk., atrag atenția asupra unei greșeli frecvente pe care mulți o fac atunci când curăță ecranul televizorului. Din dorința de a scăpa rapid de praf și urme de degete, unele persoane folosesc obiecte din bucătărie, fără să știe că pot deteriora suprafața delicată a ecranului.

Curățarea corectă a televizorului nu este întotdeauna o sarcină simplă, mai ales pentru cei care se tem că pot rămâne pete sau urme vizibile pe ecran. Specialiștii de la site-ul pentru consumatori „Which?” avertizează, însă, că anumite produse de curățenie utilizate frecvent în gospodărie pot deteriora ecranul și nu ar trebui folosite în acest scop.

Mai exact, cel mai mare pericol îl reprezintă șervețelele de hârtie sau prosoapele de bucătărie, care pot părea inofensive, dar conțin fibre abrazive. Acestea pot zgâria ușor stratul protector al ecranului, ducând în timp la pierderea clarității imaginii și apariția unor pete vizibile.

Experții recomandă folosirea lavetelor din microfibră și a soluțiilor speciale pentru ecrane, aplicate întotdeauna pe cârpă, nu direct pe televizor. De asemenea, este important ca aparatul să fie scos din priză înainte de curățare pentru a evita deteriorarea componentelor electronice.

„Nu folosiți cârpe aspre sau prosoapele de bucătărie. Suprafața abrazivă ar putea zgâria ecranul.”, avertizează experții de la Which?

Specialiștii de la Which? avertizează că, deși pe piață există numeroase soluții de curățare destinate diferitelor suprafețe din locuință, multe dintre acestea pot fi prea agresive pentru ecranele sensibile ale televizoarelor moderne.

Pentru a preveni zgârierea sau deteriorarea, curățarea trebuie făcută doar atunci când televizorul este oprit și ecranul s-a răcit complet. Primul pas este ștergerea delicată cu o lavetă moale din microfibră, folosind mișcări circulare ușoare pentru a îndepărta praful și urmele fine.

Dacă persistă pete sau amprente, este recomandat să umeziți ușor cârpa cu apă curată sau cu o soluție special concepută pentru ecrane. Este important de reținut: lichidul nu trebuie pulverizat niciodată direct pe ecran, ci doar pe lavetă, pentru a evita infiltrarea umezelii în componentele interne ale televizorului.

Dacă petreci ore întregi în fața televizorului, o întreținere corespunzătoare a ecranului poate face diferența între o imagine banală și una impecabilă. Un ecran curat redă culorile mai vii, iar detaliile devin mai clare, îmbunătățind considerabil experiența vizuală.

După curățare, este recomandat să ștergi suprafața cu o lavetă uscată din microfibră, pentru a elimina urmele de umezeală și a reda luciul natural al ecranului.

Pentru praful acumulat în zonele greu accesibile, cum sunt fantele de aerisire sau îmbinările, experții recomandă aerul comprimat, o soluție simplă și sigură.

Aplicând metodele potrivite, îți poți proteja televizorul pe termen lung, menținând claritatea imaginii și bucurându-te de fiecare film sau emisiune la cea mai bună calitate, informează express.co.uk.