Cum să-ți cureți corect telefonul și să eviți răspândirea germenilor







Ne spălăm pe mâini, dezinfectăm cărucioarele de cumpărături și ștergem mesele din cafenele. Dar ce facem cu telefoanele? Atingem aceste dispozitive de zeci de ori pe zi și le luăm cu noi peste tot, de la bucătărie la masa din sufragerie și chiar în baie. Telefoanele pot fi contaminate cu multe tipuri de germeni, astfel este foarte important cum avem grijă de ele.

Ecranele touchscreen se murdăresc frecvent cu amprente și pete, motiv pentru care este important să le ștergem nu doar din considerente estetice, ci și funcționale. În plus, aceste ecrane pot reprezenta un risc pentru sănătate. Studiile arată că telefoanele mobile adăpostesc sute de specii de bacterii și viruși, deși nu toate cauzează boli, potențialul de transmitere este real.

Mulți cred că o ștergere rapidă cu produse de curățare casnice sau cu dezinfectant pentru mâini este o soluție simplă pentru a menține telefonul curat. Totuși, aceste produse pot afecta suprafața și componentele interne ale dispozitivului în timp. Atât Apple, cât și Samsung recomandă să nu folosiți oțet, spray-uri aerosoli, produse pentru geamuri sau șervețele cu alcool concentrat peste 70% pe telefoanele.

Majoritatea smartphone-urilor au un strat oleofobic care previne amprentele și petele, iar substanțele chimice agresive precum alcoolul, acetona sau detergenții pe bază de amoniac pot îndepărta acest strat.

Curățarea corectă a telefonului este simplă și accesibilă. Trebuie doar să urmați instrucțiunile furnizate de producătorii dispozitivului. De asemenea, ar trebui să deconectați și să îndepărtați orice huse de protecție sau accesorii atunci când curățați telefonul.

Majoritatea companiilor de tehnologie recomandă utilizarea șervețelelor cu alcool izopropilic 70% (nu mai mult), a cârpelor moi din microfibră și a periilor antistatice cu peri moi din nailon, păr de cal sau păr de capră pentru a curăța zonele delicate, cum ar fi grilele difuzoarelor și porturile de încărcare.