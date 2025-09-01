Social

Cum să-ți cureți corect telefonul și să eviți răspândirea germenilor

Cum să-ți cureți corect telefonul și să eviți răspândirea germenilor
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ne spălăm pe mâini, dezinfectăm cărucioarele de cumpărături și ștergem mesele din cafenele. Dar ce facem cu telefoanele? Atingem aceste dispozitive de zeci de ori pe zi și le luăm cu noi peste tot, de la bucătărie la masa din sufragerie și chiar în baie. Telefoanele pot fi contaminate cu multe tipuri de germeni, astfel este foarte important cum avem grijă de ele.

Cum să eviți deteriorarea ecranului telefonului

Ecranele touchscreen se murdăresc frecvent cu amprente și pete, motiv pentru care este important să le ștergem nu doar din considerente estetice, ci și funcționale. În plus, aceste ecrane pot reprezenta un risc pentru sănătate. Studiile arată că telefoanele mobile adăpostesc sute de specii de bacterii și viruși, deși nu toate cauzează boli, potențialul de transmitere este real.

Mulți cred că o ștergere rapidă cu produse de curățare casnice sau cu dezinfectant pentru mâini este o soluție simplă pentru a menține telefonul curat. Totuși, aceste produse pot afecta suprafața și componentele interne ale dispozitivului în timp. Atât Apple, cât și Samsung recomandă să nu folosiți oțet, spray-uri aerosoli, produse pentru geamuri sau șervețele cu alcool concentrat peste 70% pe telefoanele.

Majoritatea smartphone-urilor au un strat oleofobic care previne amprentele și petele, iar substanțele chimice agresive precum alcoolul, acetona sau detergenții pe bază de amoniac pot îndepărta acest strat.

Se coace un partid prezidențial pentru Nicușor Dan. Jurnalistul EvZ Dan Andronic a lansat un scenariu politic, bazat pe informații. EXCLUSIV
Se coace un partid prezidențial pentru Nicușor Dan. Jurnalistul EvZ Dan Andronic a lansat un scenariu politic, bazat pe informații. EXCLUSIV
Toamnă cu temperaturi neobișnuite. ANM spune cum va fi prima zi de școală
Toamnă cu temperaturi neobișnuite. ANM spune cum va fi prima zi de școală
telefon

Telefon Sursa foto: Freepik.com

Cum ar trebui să cureți telefonul?

Curățarea corectă a telefonului este simplă și accesibilă. Trebuie doar să urmați instrucțiunile furnizate de producătorii dispozitivului. De asemenea, ar trebui să deconectați și să îndepărtați orice huse de protecție sau accesorii atunci când curățați telefonul.

Majoritatea companiilor de tehnologie recomandă utilizarea șervețelelor cu alcool izopropilic 70% (nu mai mult), a cârpelor moi din microfibră și a periilor antistatice cu peri moi din nailon, păr de cal sau păr de capră pentru a curăța zonele delicate, cum ar fi grilele difuzoarelor și porturile de încărcare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:51 - Se coace un partid prezidențial pentru Nicușor Dan. Jurnalistul EvZ Dan Andronic a lansat un scenariu politic, bazat ...
10:44 - Începe Anul Nou Bisericesc. Tradiții, semnificații și obiceiuri legate de prima zi a lunii septembrie
10:36 - Trump vrea să trimită Garda Națională la Chicago, după un val de crime
10:29 - Echinocțiul de toamnă 2025: când are loc și ce înseamnă acest fenomen astronomic
10:19 - Djokovic, atacat după ce a decis să susțină protestele contra regimului Vučić
10:11 - Incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru persoane au fost rănite, două cu arsuri grave

Proiecte speciale