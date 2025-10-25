Scapă de calcarul din toaletă cu o băutură pe care o ai în frigider

Calcarul persistent din toaletă poate fi eliminat rapid cu ajutorul unui ingredient surprinzător, aflat în majoritatea bucătăriilor. În loc să apelați la soluții chimice costisitoare, specialiștii în trucuri casnice de la Airtasker recomandă o băutură acidulată care dizolvă eficient depunerile, fără prea mult frecat cu peria.

Mai exact, specialiștii în curățenie atrag atenția asupra unei soluții neobișnuite, dar la îndemâna oricui: cola, băutura carbogazoasă prezentă frecvent în frigider, s-a dovedit a fi eficientă în eliminarea calcarului din vasul de toaletă.

Calcarul se formează în urma evaporării apei dure, bogate în calciu și magneziu, lăsând în urmă pete inestetice în nuanțe de maro. Aceste depuneri pot deveni rezistente la curățare, mai ales dacă nu sunt îndepărtate la timp.

Deși oțetul alb, bicarbonatul de sodiu sau produsele anticalcar din comerț sunt opțiuni frecvent utilizate, Andrea Philips, membră a echipei editoriale de lifestyle de la Airtasker, susține că și cola poate oferi rezultate remarcabile. Potrivit ei, efectul acid al băuturii ajută la dizolvarea depunerilor, uneori chiar mai eficient decât metodele convenționale.

„Pentru a-l curăța, turnați cola în interiorul vasului de toaletă și lăsați-l să acționeze aproximativ o oră. Apoi trageți apa și folosiți peria de toaletă pentru a o îndepărta”, a explicat Andrea Philips.

Specialiștii recomandă turnarea băuturii de-a lungul marginii interioare a vasului de toaletă, zona unde se formează frecvent cele mai încăpățânate depuneri de calcar. Pentru un efect optim, este indicat să lăsați lichidul să acționeze peste noapte.

Eficiența metodei se datorează nivelului ridicat de aciditate al băuturii. Cu un pH apropiat de 2,8, similar cu cel al oțetului sau sucului de lămâie, cola conține acid fosforic, substanță care contribuie la dizolvarea depunerilor minerale și a calcarului.

Utilizările neobișnuite ale acestei băuturi nu se opresc aici. Cola a fost folosită cu succes pentru curățarea fierbătoarelor, îndepărtarea mucegaiului, curățarea rosturilor dintre plăcile de faianță și chiar pentru spălarea parbrizelor auto.

Reprezentanții companiei Plumbworld spun că metoda este ideală pentru familiile care doresc să reducă cheltuielile cu produsele de curățenie, însă cu o condiție esențială, trebuie folosită doar varianta clasică, cu zahăr.

Specialiștii explică faptul că doar cola obișnuită conține suficient acid fosforic, elementul activ responsabil pentru dizolvarea depunerilor de calcar. Versiunile dietetice sau fără zahăr nu oferă aceeași eficiență, din cauza concentrației reduse de acid.

Pentru un efect sporit, experții recomandă încălzirea ușoară a lichidului înainte de utilizare. „Căldura accelerează reacția acidului asupra depunerilor persistente”, explică aceștia.

Totuși, utilizarea acestei metode trebuie limitată strict la vasele de toaletă. În cazul aparatelor electrocasnice, cum ar fi cafetierele, experții avertizează că băutura poate lăsa un reziduu lipicios greu de îndepărtat, din cauza conținutului ridicat de zahăr, relatează Aditi Rane, expertă în turism și sfaturi practic, la express.co.uk.