Ce medicamente sunt afectate de cafeaua băută în fiecare dimineață. Cum trebuie consumată

Ce medicamente sunt afectate de cafeaua băută în fiecare dimineață. Cum trebuie consumată
Pentru mulți, ziua începe abia după prima înghițitură de cafea. Dacă însă iei medicamente sau suplimente, cofeina poate face mai mult decât să te trezească! Poate modifica absorbția unor tratamente, amplifica efecte adverse sau le poate slăbi impactul, scrie Fox News. Mai jos, o listă impresionantă, unde apar cele mai frecvente „ciocniri” și cum le poți evita.

Medicamente care influențează inima și tensiunea

Primul sfat gratuit! Cofeina crește ritmul cardiac și tensiunea.

Asocierea cu antihipertensive (de ex. beta-blocante, blocante de canale de calciu) poate contrabalansa efectul lor, iar la unii pacienți produce palpitații sau cefalee. De aceea, multe centre medicale recomandă să nu bei cafea în intervalul de timp imediat apropiată de administrarea dozei.

Cofeina și compușii din cafea pot influența ușor hemostaza și metabolismul hepatic. La persoanele care iau anticoagulante, consumul neregulat și brusc crescut de cofeină poate face răspunsul mai imprevizibil.

Răceli și alergii. Melatonina

Multe remedii fără rețetă „de zi” conțin decongestionante cu efect stimulant (ex. pseudoefedrină, fenilefrină). Împreună cu cafeaua pot induce agitație, insomnie și creșteri ale pulsului. În aceste zile, evită cofeina. Formulele sedative cu difenhidramină nu au acest tip de interacțiune stimulantă.

Cofeina contrazice efectul promotor de somn al melatoninei și, folosită frecvent seara, poate scădea producția endogenă. Nu combina cafeaua cu melatonina și limitează cofeina de după-amiaza.

Medicamente ce depind de o absorbție „curată”

Pentru cei care iau hormoni tiroidieni (levotiroxină). Cafeaua băută în prima oră poate reduce clar absorbția. Ia pastila dimineața, pe stomacul gol, cu apă, și așteaptă 30–60 de minute până la cafea.

Bisfosfonați pentru osteoporoză (alendronat, risedronat): necesită administrare strict pe nemâncate, doar cu apă. Cafeaua băută în aceeași fereastră poate bloca absorbția. Așteaptă cel puțin 30–60 de minute înainte de orice băutură/hrană.

Săruri de fier și unele antibiotice pot avea absorbția redusă de cofeină și polifenoli; lasă un interval generos între ele.

Sistem nervos – „efectul dublu”

Astmul (beta-agoniști): atât medicamentele cât și cafeaua pot da tremor și neliniște; asocierea le intensifică.

Cofeina și unele antidepresive/antipsihotice folosesc aceiași enzimi hepatice (ex. CYP1A2). Rezultatul poate fi mai multă agitație sau, invers, eficacitate variabilă a tratamentului. Ține doza de cafea constantă sau discută ajustări.

În majoritatea cazurilor, lasă 30–60 de minute între medicament și cafea (sau urmează intervalul din prospect). Când ai dubii, întreabă medicul sau farmacistul. De cele mai multe ori, nu trebuie să renunți la cafeaua de dimineață — doar să o bei corect ca să nu-ți sabotezi tratamentul, menționează Fox News

