Cum poți economisi bani la factura de încălzire dacă ai centrală termică

Sezonul rece aduce întotdeauna cu el și grija facturilor la energie. Pentru mulți români, centrala termică pe gaz rămâne principala sursă de încălzire, însă utilizarea ei fără un plan clar poate însemna cheltuieli ridicate.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple prin care se poate economisi căldură, menținând în același timp confortul din locuință.

O greșeală frecventă este setarea centralei la o temperatură mult mai ridicată decât este necesar. Experții în eficiență energetică spun că diferența de câteva grade poate face o mare economie la finalul lunii.

Temperatura ideală recomandată pentru încălzirea locuinței este de aproximativ 21–22°C în camerele de zi și 18–19°C în dormitoare. Fiecare grad în plus peste aceste valori înseamnă o creștere a consumului de gaz cu 6–7%.

Un termostat inteligent sau programabil permite controlul mai eficient al centralei. Acesta poate fi setat astfel încât temperatura să scadă noaptea sau atunci când locuința este goală și să crească din nou înainte ca membrii familiei să se întoarcă acasă.

Astfel, centrala nu funcționează inutil pe parcursul zilei, iar consumul de gaz scade considerabil.

Un alt pas important este întreținerea corectă a instalației. Caloriferele care nu sunt aerisite consumă mai mult pentru a oferi aceeași cantitate de căldură. Aerisirea periodică ajută la funcționarea optimă a centralei și la reducerea facturilor.

De asemenea, verificarea presiunii apei din instalație și a funcționării pompei de circulație contribuie la un consum eficient.

De multe ori, caloriferele sunt acoperite cu draperii lungi, piese de mobilier sau chiar uscate rufe. Aceste obstacole împiedică distribuirea uniformă a căldurii și forțează centrala să funcționeze mai mult.

Pentru a economisi energie, este recomandat ca aerul cald să circule liber în încăpere.

Centrala termică poate fi folosită mai eficient atunci când pierderile de căldură sunt reduse. Geamurile, ușile și pereții exteriori reprezintă principalele surse prin care căldura se pierde iarna.

O izolare corectă a ferestrelor și folosirea unor perdele groase sau rulouri pot ajuta la menținerea unei temperaturi stabile. În plus, covoarele mai groase pot reduce senzația de podea rece.

O centrală care nu este întreținută corespunzător consumă mai mult gaz și devine mai puțin eficientă. Revizia periodică, realizată de specialiști autorizați, previne defecțiunile și optimizează consumul de combustibil.

Filtrele murdare sau depunerile de calcar pot îngreuna funcționarea și pot crește factura lunară.