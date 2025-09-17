Cum îți pregătești centrala pentru iarnă. Meseriașii de care să te ferești

O centrală termică întreținută îți asigură confortul în locuință și te scutește de defecțiuni costisitoare pe parcursul iernii. Pregătirea din timp a sistemului de încălzire poate reduce consumul de energie și crește siguranța locuinței. Totuși, unii proprietari evită să apeleze la o firmă specializată și aleg să facă singuri verificarea sau să apeleze la diferiți „meseriași” de pe internet.

Primul pas pentru pregătirea centralei termice înainte de sezonul rece este efectuarea unei revizii periodice. Este recomandat să apelezi la un specialist autorizat, care să verifice toate componentele centralei, de la arzător și pompă până la schimbătorul de căldură.

Această verificare permite identificarea și remedierea problemelor minore înainte ca ele să se transforme în defecțiuni serioase, protejând astfel eficiența și siguranța sistemului de încălzire.

„În timpul verificărilor tehnice periodice se măsoară noxele, se verifică dacă centrala funcționează în parametri normali, ca toți senzorii și toată partea de automatizare să își facă treaba. Este exact ca în cazul autoturismelor, atunci când schimbi cureaua de distribuție sau faci lucruri care țin de mentenanță. Ca să fac o paralelă, la centrală implică curățarea filtrelor, curățarea camerei de ardere și alte operațiuni de mentenanță”, a explicat ing. Emilian Găină, reprezentant Gedama Services.

Pe parcursul anului, centrala termică poate acumula praf, murdărie sau reziduuri care îi reduc performanța. Curățarea completă efectuată de un specialist ajută la menținerea eficienței și previne blocajele sau defecțiunile.

Este important să fie curățate și filtrele de aer și apă, pentru un flux corect și o funcționare optimă. De asemenea, verificarea periodică a presiunii apei în sistem contribuie la siguranța și stabilitatea centralei.

„Centralele vechi aveau o eficiență energetică mai scăzută. Cele noi au un randament mai bun, dar mentenanța este puțin mai complicată. În cazul celor clasice, proprietarii le uitau pe perete timp de zece ani și nu aveau nevoie de vreun ajutor. Cu cât un lucru este mai bine întreținut, fie că este autoturism sau centrală termică, riscurile scad”, a adăugat el.

Este important ca presiunea apei din sistemul de încălzire să fie în limitele indicate de producător. O presiune prea scăzută poate împiedica centrala să funcționeze corespunzător și poate duce la încălzirea inegală a locuinței.

În general, presiunea recomandată se situează între 1 și 1,5 bari, însă este important să consulți manualul centralei pentru valorile exacte specifice modelului tău. Totodată, testează periodic termostatul pentru a te asigura că reglajele de temperatură sunt corecte și eficiente.

Termostatul este esențial pentru menținerea unei temperaturi confortabile în locuință. Asigură-te că funcționează corect și că este calibrat conform specificațiilor producătorului. Menținerea unei temperaturi constante, în loc de ajustări frecvente, ajută la reducerea consumului de energie și prelungește durata de viață a centralei.

Aerisește caloriferele pentru a elimina aerul acumulat în sistem, care poate diminua eficiența încălzirii. Dacă un calorifer este rece în partea superioară și cald în partea inferioară, aerisirea este obligatorie. Verifică și robinetele pentru a te asigura că nu există scurgeri și că funcționează corespunzător.

Pentru a preveni pierderile de căldură, izolează conductele de apă caldă, mai ales pe cele expuse temperaturilor scăzute, cum ar fi cele din pivnițe sau spații neîncălzite. O izolație adecvată menține temperatura constantă în sistem și reduce consumul de energie.

O ventilație corectă este vitală pentru funcționarea sigură și eficientă a centralei, mai ales dacă aceasta este amplasată într-un spațiu închis. Asigură-te că gurile de ventilație sunt curate și neobstrucționate, pentru a permite evacuarea corectă a gazelor arse și pentru a preveni acumularea monoxidului de carbon. De asemenea, programează centrala pe modul economic, activând temperaturi mai scăzute pe timpul nopții sau atunci când locuința nu este ocupată, pentru a reduce consumul de energie.

Cât plătești pentru o revizie

Specialiștii în domeniu susțin că o revizie a centralei termice costă, în medie, între 200 și 250 de lei, un preț relativ accesibil pentru siguranța și eficiența sistemului. În cazul unei defecțiuni, reparațiile pot ajunge la sume mult mai mari, ceea ce face ca întreținerea preventivă să fie o investiție pe termen lung.

„O astfel de revizie costă aproximativ 200 de lei. Mulți români au în casă centrale cu schimbătoare de aluminiu, iar în documentația tehnică scrie că anual trebuie curățată camera de ardere”, a mai spus ing. Emilian Găină.

Cei care au centrală termică pe lemne sunt obligați să apeleze la o firmă specializată de două ori pe an.

„În cazul centralelor pe lemne, coșul de evacuare trebuie curățat din șase în șase luni de o firmă autorizată. Așa spune legea. Astfel, nu ar trebui ca proprietarul sau vecinul să urce pe casă să facă de unul singur această operațiune, ci este indicat să apeleze la o firmă specializată”, adaugă el.

De asemenea, centralele pe peleți necesită o atenție sporită.

„Cele pe peleți trebuie curățate mai des de reziduuri și de depunerile de pe grătare”, continuă el.

Specialistul avertizează că, deși internetul este plin de anunțuri postate de meșteri neautorizați, proprietarii ar trebui să se adreseze exclusiv firmelor specializate, pentru a evita problemele legate de siguranță.

„Chiar dacă OLX-ul e plin de anunțuri cu diverși meșteri care se oferă să facă astfel de operațiuni, proprietarii ar trebui să apeleze doar la firme specializate”, a încheiat ing. Emilian Găină.