Românii consumă mai mult curent, deși facturile cresc de la o lună la alta

Datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în primele șapte luni din 2025, consumul final de energie electrică din România a crescut cu 0,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Paradoxul apare la nivelul populației: în timp ce prețurile au urcat constant, consumul casnic s-a majorat cu 3,9%.

Între ianuarie și iulie 2025, principalele resurse de energie primară au totalizat 19,29 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 718.700 tep față de perioada similară din 2024.

Această evoluție a fost determinată de creșterea importurilor, care au urcat cu 13%, până la 9,74 milioane tep. În schimb, producția internă a scăzut cu 4%, ajungând la 9,54 milioane tep.

În aceeași perioadă, resursele de energie electrică au însumat 40,33 miliarde kWh, mai mult cu 1,5 miliarde față de anul trecut. Distribuția pe surse arată diferențe importante:

producția termocentralelor a scăzut cu 3,5%, până la 9,57 miliarde kWh,

hidrocentralele au înregistrat un declin de 26%, până la 7,2 miliarde kWh,

energia nucleară a rămas aproape constantă, cu un plus de 0,7%, la 6,1 miliarde kWh,

eolianul a scăzut cu 359 milioane kWh, ajungând la 3,39 miliarde kWh,

fotovoltaicul a urcat spectaculos, cu aproape 804 milioane kWh, totalizând 2,93 miliarde kWh.

Astfel, România depinde tot mai mult de soare și mai puțin de apă și vânt, în contextul schimbărilor climatice și al variațiilor hidrologice.

Consumul final de energie electrică s-a ridicat la 29,36 miliarde kWh, în creștere ușoară față de anul trecut. Economia a tras frâna, cu un consum mai mic cu 1%, în timp ce populația a făcut exact opusul: a crescut consumul cu aproape 4%.

În schimb, iluminatul public a scăzut cu 7%, un semn că autoritățile locale fac economii pentru a ține pasul cu tarifele ridicate.

În perioada analizată, exporturile de energie electrică au ajuns la 8,1 miliarde kWh, cu 1,55 miliarde mai mult decât în primele șapte luni din 2024. România rămâne astfel un jucător activ în piața regională, chiar dacă în interiorul țării consumul este puternic influențat de prețuri și de politicile de sprijin.

INS mai notează că pierderile tehnologice din rețele și stații s-au redus, consumul propriu tehnologic fiind de 2,86 miliarde kWh, cu 66,4 milioane mai puțin decât anul trecut.