Social PPC Energie prelungește oferta de preț fix la 0.649 lei/kWh. Alte facilități pentru clienții casnici







PPC Energie a anunțat extinderea ofertei pentru energia electrică la un preț fix de 0,649 lei/kWh valabil la semnarea contractului. În paralel, compania investește puternic în proiecte de energie regenerabilă, prin dezvoltarea celui mai mare parc eolian din România, situat în Deleni, regiunea Moldovei.

Acest proiect, realizat prin subsidiara PPC Renewables, va include 23 de turbine eoliene cu o capacitate totală de 140 MW, suficientă pentru a asigura consumul energetic a aproximativ 62.000 de locuințe, conform informațiilor oferite de constructor. Investiția reprezintă un pas important în direcția promovării surselor de energie verde și a reducerii impactului asupra mediului.

Proiectul, derulat de PPC Renewables Romania reprezintă cea mai mare centrală de energie regenerabilă din regiunea Moldova, cu o capacitate totală de 140 MW. Parcul Eolian Deleni este unul dintre cele mai importante astfel de proiecte din România și, odată finalizat la sfârșitul anului 2025, va produce aproximativ 370 GWh de energie verde pe an.

Această cantitate de energie este suficientă pentru a alimenta circa 62.000 de gospodării și va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 215.000 de tone anual.

Herbert Schuster, Commercial Subdivision Manager la STRABAG România, despre importanța acestui moment: „Instalarea celor 23 de turbine reprezintă o etapă esențială în derularea proiectului, aducând România mai aproape de atingerea țintelor sale în domeniul energiei regenerabile.”

De asemenea, PPC Energie a anunțat prelungirea ofertei cu tarif redus destinată clienților casnici pentru energia electrică. Conform informațiilor publicate pe site-ul companiei, promoția „PPC Energie Verde” va rămâne valabilă până pe 30 septembrie.

Inițial, această ofertă specială urma să expire pe 7 septembrie, însă acum clienții pot beneficia de prețurile avantajoase până la finalul lunii. Această decizie vine ca un avantaj pentru consumatorii casnici care doresc să își optimizeze costurile la energia electrică.

PPC Energie a anunțat că va păstra prețul inițial al energiei active la 0,649 lei/kWh până la sfârșitul acestei luni. La această valoare se adaugă tarifele de rețea și taxele aferente, astfel încât prețul final pentru consumatori variază între 1,30 și 1,38 lei/kWh, în funcție de zona geografică în care se află locul de consum.

Oferta companiei presupune furnizarea de energie electrică provenită în proporție de 100% din surse regenerabile și este disponibilă tuturor clienților, indiferent dacă aceștia doresc sau nu să schimbe furnizorul. Prețul fix este garantat pentru o perioadă de un an.

Pentru consumatorii cu un consum ridicat din cele trei zone de distribuție gestionate de Rețele Electrice, costul final pe factură ajunge la nivelul plafonului stabilit anterior datei de 1 iulie, respectiv 1,3 lei/kWh. Această ofertă reprezintă astfel o alternativă competitivă pentru utilizatorii interesați de energie verde, menținând prețurile la un nivel comparabil cu cel reglementat anterior.

Prețul propus de PPC pentru energia electrică este acum doar cu 0,24 lei/kWh mai mare decât cel oferit de Hidroelectrica, liderul pieței locale de energie.

Ministrul Energiei a anunțat că trei furnizori au redus tarifele sub pragul de 1,30 lei/kWh, care fusese limita maximă a prețului până la 1 iulie, data la care plafonarea a fost eliminată. Pe piața spot, prețul energiei electrice a înregistrat o scădere importantă în luna august.

Prețul mediu la București a fost în august 396 lei/MWh, coborând sub pragul de 400 lei/MWh după o perioadă îndelungată. Această valoare marchează o reducere de aproape 25% față de prețul mediu din iulie, reprezentând o scădere de 129 lei/MWh într-o singură lună.