Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026: primele episoade de frig sever și ninsori abundente

Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026. Potrivit celor mai recente actualizări meteorologice, sezonul rece se anunță cu posibile perioade de temperaturi foarte scăzute și căderi de zăpadă mai intense decât media, în special în luna ianuarie, informează severe-weather.eu.

Aceste condiții meteo ar putea fi influențate de un episod slab al fenomenului La Niña, combinat cu un vortex polar mai puțin puternic, ceea ce ar permite pătrunderea aerului rece în emisfera nordică. Regiunile vizate includ America de Nord – în special Statele Unite și Canada – precum și o mare parte a Europei, inclusiv România.

Deși mai este peste o lună până la trecerea oficială la ora de iarnă, meteorologii analizează deja modelele climatice pentru a anticipa primele episoade de ninsoare din sezonul rece. Prognoza meteo realizată de AccuWeather, anunță că primele ninsori consistente ar urma să apară la finalul lunii noiembrie.

Predealul este localitatea unde sunt prognozate primele căderi de zăpadă, acestea fiind estimate pentru data de 30 noiembrie 2025. Conform datelor sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare, iar temperatura maximă nu va depăși 3 grade Celsius.

Pe timpul nopții, valorile termice ar putea coborî până la -4 grade Celsius, indicând instalarea treptată a frigului în zonele montane. În regiunile înalte, primii fulgi de nea ar putea apărea chiar înainte de sfârșitul lunii noiembrie.

O schimbare semnificativă în circulația atmosferică a fost observată recent, cu posibile implicații pentru iarna care vine în emisfera nordică. Vânturi puternice dinspre est, semnalând o nouă fază a unui fenomen cunoscut sub denumirea de Oscilație Quasi-Bianuală (QBO).

Acest ciclu natural, care alternează direcția vânturilor stratosferice la intervale de aproximativ 20–30 de luni, are capacitatea de a influența vremea sezonieră, inclusiv intensitatea și stabilitatea vortexului polar.

Conform analizei Severe Weather Europe, actuala schimbare a QBO ar putea contribui la slăbirea vortexului polar în sezonul rece 2025–2026 — un scenariu asociat în trecut cu temperaturi sub medie și ninsori mai abundente în regiuni extinse din America de Nord și Europa.

Deși este prea devreme pentru estimări exacte privind comportamentul vremii în lunile de iarnă, aceste semnale din atmosferă sunt monitorizate cu atenție de comunitatea științifică, întrucât oferă indicii importante pentru prognozele pe termen lung.

Odată cu venirea sezonului rece, atenția meteorologilor se îndreaptă către unul dintre cei mai influenți actori atmosferici ai iernii – Vortexul Polar. Acesta este un sistem ciclonic extins, localizat în straturile superioare ale atmosferei, care acoperă întreaga emisferă nordică și care revine constant în fiecare toamnă.

Vortexul Polar are un rol esențial în modelarea tiparelor climatice din timpul iernii, iar modul în care acesta evoluează poate influența semnificativ condițiile meteo, inclusiv în lunile de primăvară. Primele estimări pentru iarna 2025/2026 indică o posibilă evoluție atipică, ce ar putea aduce schimbări notabile în comportamentul vremii.

Atunci când vortexul este puternic și bine organizat, curenții atmosferici de altitudine tind să fie mai stabili. Acest lucru limitează deplasarea aerului arctic spre sud, favorizând condiții mai blânde în regiunile precum Statele Unite și Europa.

În schimb, un vortex slăbit generează un jet de aer neregulat, ceea ce permite pătrunderea maselor de aer rece din zona polară către regiunile mai sudice. Această configurație este adesea asociată cu episoade de iarnă severă în America de Nord, Europa și Asia.

Evoluția vortexului polar este, așadar, un indicator important pentru tendințele climatice din sezonul rece, motiv pentru care este monitorizat cu atenție de specialiștii în meteorologie, potrivit sursei menționate.