Sport Temperaturile extreme obligă la schimbări la Mondialele de atletism din Tokyo







Canicula și nivelul ridicat al umidității din capitala Japoniei au determinat organizatorii Campionatelor Mondiale de Atletism să modifice programul probelor de marș și maraton. „Deşi Campionatele Mondiale erau programate pentru mijlocul lunii septembrie, când se preconiza că temperaturile vor fi mai scăzute decât în timpul verii la Tokyo, nivelurile din acest an au rămas la cele din mijlocul verii”, a explicat comitetul local de organizare, citat de Reuters.

Astfel, cursele programate în acest weekend vor începe la ora 7:30 dimineața, ora locală (22:30 GMT), cu jumătate de oră mai devreme decât fusese anunțat inițial. Decizia a fost luată pentru a proteja sportivii de căldura extremă din Tokyo, unde temperaturile au ajuns în această lună la o medie de 33 de grade Celsius, aproape de un record pentru septembrie.

Capitala niponă s-a confruntat recent cu un val intens de insolații. Luna trecută, peste 3.300 de persoane au ajuns la spital cu simptome cauzate de caniculă, potrivit datelor comunicate de serviciile de pompieri.

Organizatorii au invocat „riscurile pentru sănătate și siguranță” ca motiv al devansării startului probelor de fond, care sunt considerate cele mai vulnerabile la efectele temperaturilor ridicate.

Nu este prima dată când condițiile meteo afectează competițiile majore organizate în Japonia. În 2021, proba de maraton a Jocurilor Olimpice, amânate din cauza pandemiei, a fost mutată la Sapporo, la 800 km nord de Tokyo, în încercarea de a evita canicula, deși temperaturile au fost similare și acolo.

Pentru weekendul competițional din Tokyo se așteaptă maxime între 31 și 34 de grade, în condițiile în care cursele de 35 km marș și maraton erau prevăzute inițial să înceapă la ora 8 dimineața. Pentru maraton, traseul va fi dotat cu 185 de puncte de hidratare, mai multe decât la Jocurile Olimpice din 2021.

Pe durata celor nouă zile de campionat, în jurul stadionului și al spațiilor de antrenament vor fi amplasate corturi realizate din materiale speciale de răcire, destinate atât sportivilor, cât și spectatorilor.

Organizatorii au anunțat că voluntarii și membrii echipelor tehnice vor fi supravegheați cu dispozitive tip ceas, capabile să înregistreze temperatura corporală și să emită alerte la depășirea unor niveluri critice. În plus, echipe de prim-ajutor vor patrula tribunele pentru a putea interveni rapid în caz de urgențe medicale.

Măsurile adoptate reflectă preocuparea pentru siguranța tuturor participanților, în condițiile în care temperaturile extreme au devenit o realitate tot mai frecventă pentru evenimentele sportive desfășurate în Japonia.