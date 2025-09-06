Monden Prințul Hisahito al Japoniei, ultimul bărbat din familia imperială, a fost consacrat ca adult. Criză în cea mai veche monarhie din lume







Familia Imperială a Japoniei are ca regulă succesiunea la tron doar pentru bărbați. O tradiție care pune în mare încurcătură cea mai veche monarhie din lume. Aceste lucruri au fost comentate odată cu un ritual special care a avut loc azi, 6 septembrie, potrivit presei japoneze. Prințul Hisahito al Japoniei este primul bărbat din familia imperială care ajunge la vârsta majoratului după patru decenii. Ar putea fi și ultimul, așa cum spuneam, întro țară în care monarhia reprezintă o instituție fundamentală.

În cadru unor riturile elaborate desfășurate la palatul imperial Hisahito a fost recunoscut oficial ca adult. Ritualul dedicat majoratului a fost programat la un an după împlinirea vârstei de 18 ani, când a devenit adult din punct de vedere legal, deoarece prințul a dorit să se concentreze pe examenele de admitere la facultate. Acesta nu are o parteneră oficială.

Prințul Hisahito este al doilea în ordinea succesiunii la Tronul Crizantemei (n.r. tronul pe care stă Împăratul în timpul ceremoniei de încoronare are un ornament proeminent în formă de crizantemă) și, cel mai probabil, va deveni cândva împărat. După el însă nu mai rămâne nici un alt bărbat care să asigure continuitatea la tron. Ceea ce pune familia imperială în fața unei alegeri dificile: de a păstra sau nu o reglementare din secolul al XIX-lea care a abolit succesiunea pe linie feminină.

Student în anul I la Universitatea Tsukuba, lângă Tokyo, Hisahito studiază biologia și joacă badminton. Are o pasiune aparte pentru libelule și este coautor al unei lucrări academice privind inventarierea acestor insecte de pe domeniul reședinței sale din Akasaka, Tokyo. La prima sa conferință de presă, în martie, a spus că vrea să își concentreze studiile pe libelule și alte insecte și pe modalități de protejare a populațiilor de insecte în mediul urban.

Născut la 6 septembrie 2006, Prințul Hisahito este singurul fiu al Prințului Moștenitor Akishino (moștenitorul tronului) și al soției sale, Prințesa Moștenitoare Kiko. Are două surori mai mari: Prințesa Kako și fosta Prințesă Mako, care, prin căsătoria cu un civil, și-a pierdut statutul regal.

Criza de moștenitori bărbați îngrijorează serios monarhia, despre care istoricii spun că dăinuie de 1.500 de ani, și reflectă îmbătrânirea accelerată și scăderea populației Japoniei.

Tradițional, Japonia a avut împărați bărbați, dar succesiunea feminină a fost permisă. Au existat opt împărătese de-a lungul istoriei, cea mai recentă fiind Gosakuramachi (1762–1770). Niciuna nu a avut însă un moștenitor în timpul domniei.

Succesiunea a fost limitată legal la bărbați pentru prima dată în 1889, prin Constituția de dinainte de război. Legea Casei Imperiale din 1947, care păstrează în mare parte valorile conservatoare anterioare războiului, menține de asemenea succesiunea exclusiv masculină.

Experții, citați de Nippon News, spun că acest sistem este defect structural și a funcționat în trecut doar datorită concubinelor, care au contribuit la perpetuarea liniei până acum aproximativ un secol.

Pentru a rezolva problema, guvernul a redactat în 2005 o propunere de permitere a încoronării unei împărătese. Nașterea Prințul Hisahito a schimbat însă direcția dezbaterii, iar naționaliștii s-au opus măsurii.

Un alt grup de experți, în majoritate conservatori, a recomandat în ianuarie 2022 menținerea succesiunii pe linie masculină, dar și păstrarea statutului regal pentru membrele feminine după căsătorie, astfel încât să își poată continua îndatoririle oficiale. Conservatorii au sugerat, de asemenea, adoptarea de descendenți bărbați din vechile ramuri nobiliare dispărute pentru a continua linia masculină.

Blocajul legislativ face ca povara viitorului Casei Imperiale să cadă aproape exclusiv pe umerii lui Hisahito, a spus fostul șef al Agenției Casei Imperiale, Shingo Haketa, într-un articol din cotidianul Yomiuri la începutul acestui an. „Întrebarea fundamentală nu este dacă succesiunea să fie masculină sau feminină, ci cum să salvăm monarhia.”

Ritualul de sâmbătă a început la reședința familiei: îmbrăcat în smoking, prințul a primit o coroană trimisă de un mesager al împăratului Naruhito.

În ritualul principal de la Palatul Imperial, la care au asistat alți membri ai familiei și oficiali de rang înalt, Hisahito a purtat o ținută tradițională cu un veșmânt bej simbolizând starea de pre-adult. Acoperământul capului i-a fost înlocuit cu coroana — un „kanmuri” negru, podoaba formală a adulților —, consfințindu-i majoratul. Prințul a făcut o plecăciune adâncă și i-a mulțumit împăratului pentru coroană și părinților pentru găzduirea ceremoniei, promițând să își îndeplinească responsabilitățile ca membru al familiei regale.

Ulterior, și-a schimbat ținuta într-una de adult (tunică neagră) și a plecat cu caleașca regală pentru a se ruga la cele trei altare din incinta palatului.

După-amiază, Prințul Hisahito, din nou smokingul se va duce la palatul imperial a-i saluta pe Împăratul Naruhito și pe Împărăteasa Masako. Într-un alt ritual, va primi Marea Panglică a Ordinului Suprem al Crizantemei, o tradiție postbelică. Își va saluta și bunicii, Akihito și fosta împărăteasă Michiko, la reședința lor.