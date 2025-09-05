Politica Makaveli, despre Diana Șoșoacă: Tu nu mai reprezinți nimic. Ești zero







Influencerul Makaveli a respins declarațiile făcute de Diana Șoșoacă, care susținea că l-ar fi salvat de la arestare. „N-a vrut nimeni să mă aresteze, mințiți”, a spus acesta, într-o postare pe TikTok.

Makaveli consideră că Diana Șoșoacă a încercat să se apropie de el deoarece ar fi fost „trimisă” să îl tempereze, în contextul în care devenise, potrivit declarațiilor sale, o voce vizibilă în spațiul public după retragerea candidaturii lui Călin Georgescu. Totodată, influencerul respinge afirmațiile acesteia, conform cărora ar fi împiedicat arestarea lui.

„În momentul când i-am zis lui Gâdea ce i-am zis, nu putea nimeni să mă aresteze că nu făcusem nimic, dacă mă aresta cineva era un abuz, nu putea nimeni să pună stop. Și te-au trimis pe tine, ia-l tu cu lugu lugu, vino mamă încoa că sunt ăștia pe tine, că te arestează, că te fac, ia-l tu cu lugu lugu”, a spus acesta.

El a adăugat: „Că n-a vrut nimeni să mă aresteze, mințiți. N-a vrut nimeni să mă aresteze în Parlament, care vreți puteți să vă interesați la Parlamentul României când vreți, este o minciună, o invenție, ca să pară salvator”.

Influencerul susține că Diana Șoșoacă i-ar fi cerut să influențeze opinia publică împotriva lui Călin Georgescu și George Simion. El afirmă însă că a procedat invers, alegând să îl sprijine pe Georgescu și pe liderul AUR.

„De-asta, ca să mă stingi, înțelegi? Să-ți faci reclamă și ca să mă stingi. Dar eu, după o lună de zile, am văzut șmecheria. Tu când ți-ai dat seama că eu nu pot fi controlat și că nu iau ordine nocive împotriva oamenilor și împotriva lui Georgescu, nu ți-a convenit”, a continuat acesta.

Fostul apropiat al Dianei Șoșoacă afirmă că aceasta nu mai are influență politică, menționând că este vizitată săptămânal de Poliție. El o acuză, de asemenea, că a mințit când a spus că a fost la Mar-a-Lago.

„I-ai mințit pe ăștia că ai fost la Mar-a-Lago. N-a fost, bă, la nicio Mar-a-Lago, la niciun Trump. N-a fost. N-a fost. N-a fost la Trump. Singurele relații pe care le are le are cu portarul de la Pentagon, atât. Cu portarul de la Pentagon, atât”, a adăugat acesta.

În final, Makaveli spune că se așteaptă la o reacție din partea Dianei Șoșoacă.

„Și acum te aștept să ieși să urli ca o sirenă stricată cum că din cauza ta n-a intrat România în război, din cauza ta nu suntem atacați de extratereștri, din cauza ta nu e al treilea război mondial, dar eu zic mai bine să-ți iei niște pastile de schizofrenie. Care din cauza ta, mă? Tu nu mai reprezinți nimic. Bă tu ești zero, mă. Ești zero, te-a lăsat toată lumea și bine ți-au făcut”, a mai spus acesta.