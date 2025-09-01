Politica Grupul senatorilor S.O.S. România se va numi „Pace - Întâi România”







Majoritatea senatorilor S.O.S. România au decis să redenumească grupul în „Pace - Întâi România”, după ce liderul formațiunii, Diana Iovanovici-Șoșoacă, a cerut la finalul sesiunii trecute desființarea acestuia, ca urmare a excluderii din partid a trei senatori.

După ce Cosmina Cerva, fost lider de grup al S.O.S. România, a anunțat schimbarea denumirii, senatorul Dumitru Manea a declarat că acest demers este neconstituțional. Ședința plenului a fost întreruptă, iar la reluare s-a decis ca liderii tuturor grupurilor parlamentare să aștepte până miercuri punctul de vedere al Comisiei de regulament.

„În temeiul dispoziţiilor articolelor 2, 17, 18 şi 19 din Regulamentul Senatului, liderul de grup va aduce la cunoştinţă următoarele: începând cu data de 25.08.2025, cu majoritate de voturi, membrii grupurilor parlamentare au decis schimbarea denumirii. Grupul va purta denumirea „Pace - Întâi România”, a afirmat senatorul Cosmina Cerva, de la tribuna Senatului.

Ea a precizat că, începând cu 1 septembrie, au fost depuse și aprobate de către grupul parlamentar acordurile de afiliere la grup ale senatorilor Olga Onea, Ștefan Borțun și Liviu Fodorca. Cerva a anunțat că grupul senatorial „Pace - Întâi România” a decis, cu majoritate de voturi, excluderea senatorului Dumitru Manea.

Cerva a precizat că, potrivit articolului 17 din Regulamentul Senatului, grupul parlamentar „Pace - Întâi România” are 11 membri: lider de grup este Nadia Cosmina Cerva, vicelideri sunt Grigore Adrian Peiu, Dorin Silviu Petrea, Clement Sava și Liviu Fedoca, secretar este Rodica Cușnir, iar membri sunt Ioan Cristian Rusu, Ninel Peia, Olga Onea, Cristian Bem și Ștefan Borțun.

Senatorul Dumitru Manea a respins anunțul făcut de Cosmina Cerva, afirmând că demersul este neconstituțional. El a arătat că Regulamentul Senatului interzice constituirea unui grup parlamentar care să poarte denumirea unui partid, a unei organizații a minorităților naționale sau a unei alianțe electorale sau politice fără mandate obținute în alegeri.

„Adoptarea unei decizii la nivelul forurilor competente în materie de admiterea solicitării doamnei senator Nadia Cosmina Cerva este nelegală şi neconstituţională şi ar atrage răspunderea celor care o iau, demersul fiind în afara Constituţiei”, a mai declarat acesta.

El a amintit că senatorilor excluși din partidul S.O.S. România și rămași fără sprijin politic li s-a interzis categoric să mai folosească numele formațiunii. „Nadia Cosmina Cerva nu mai este liderul grupului S.O.S. România din Senatul României, întrucât pierderea sprijinului politic de către senator atrage de drept încetarea calităţii de titular al oricărei funcţii obţinute prin susţinere politică”, a mai adăugat acesta.