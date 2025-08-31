Politica

Șoșoacă avertizează Rusia: Occidentul vrea să-l omoare pe Putin

Șoșoacă avertizează Rusia: Occidentul vrea să-l omoare pe PutinDiana Șoșoacă. Sursa foto: Facebook
Lidera partidului SOS România și eurodeputatul Diana Iovanovici-Șoșoacă a lansat, într-un interviu acordat postului Russia Today, acuzații dure la adresa liderilor europeni și occidentali, avertizând asupra unui potențial conflict global. „Vor să-l omoare pe Putin”, avertizează ea.

Șoșoacă avertizează Rusia

Potrivit declarațiilor sale, Occidentul urmărește destabilizarea Rusiei, înlăturarea președintelui Vladimir Putin și extinderea Uniunii Europene spre est, pentru a controla resursele Federației Ruse.

„Ei vor să șteargă Rusia de pe fața pământului. Vor resursele Rusiei, vor să-l omoare pe Putin și să pună în locul lui o altă persoană pe care o agreează. Iar extinderea Uniunii Europene spre est este o parte a acestui plan”, a afirmat Șoșoacă.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursa foto: x.com

Europarlamentarul susține că sprijinul acordat de Maia Sandu Ucrainei ar putea transforma Republica Moldova într-o țară beligerantă, ceea ce, în opinia sa, ar putea genera un conflict direct cu Moscova.

Acuzații la adresa Maiei Sandu

„În acest război, Maia Sandu îl va ajuta pe Zelenski și pe Ucraina împotriva Rusiei. În acel moment, Moldova va fi considerată țară beligerantă, iar occidentul va folosi acest pretext pentru a ataca Rusia. Este o situație extrem de periculoasă pentru pacea mondială”, a adăugat Șoșoacă.

Zelenski

Zelenski / sursa foto: dreamstime.com

În același interviu, aceasta și-a exprimat nemulțumirea față de liderii europeni Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, pe care i-a catalogat drept „megalomani” și a declarat că se compară cu Napoleon și Maria Tereza.

„Astfel de oameni nu ar trebui să decidă viitorul Europei. Ar trebui să fie într-un spital de boli mintale, nu să conducă destinele a sute de milioane de oameni”, a spus ea.

Șoșoacă critică România

Europarlamentarul a criticat, de asemenea, România pentru faptul că nu a fost invitată la festivitățile dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, în ciuda sprijinului financiar acordat de București.

„România plătește utilitățile și datoriile Moldovei, dar nu a fost invitată la evenimentele oficiale. Este o umilință și dovedește că România nu contează nici pentru Maia Sandu, nici pentru Ursula von der Leyen”, a conchis Șoșoacă.

Declarațiile europarlamentarului au stârnit reacții controversate în mediul politic, iar poziția sa față de politica externă și de acțiunile liderilor europeni continuă să fie intens discutată în presa internațională și în România.

