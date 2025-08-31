Justitie

Discuție între Nuțu Cămătaru și un senator: Jumătate de București e al tău, jumătate e al lui Nicu Gheară

Nuțu Cămătaru. Sursa foto: Arhiva EVZ
Sferele de influență a interlopilor în Capitală au fost mereu o discuție complicată, deși Nuțu Cămătaru recunoaște că a purtat-o chiar cu un senator. Asta chiar dacă nicio autoritate nu ar recunoaște existența lor.

Între Nuțu Cămătaru și Nicu Gheară

Temutul interlop, Nuțu Cămătaru, spune că a avut o discuție cu un politician legat de sferele de influență din Capitală. Nerecunoscute de nimeni la nivel public, prin târg au existat tot felul de zvonuri și clanuri.

„M-a întrebat un domn senator, că știa că Bucureștiul e împărțit în două. Și am întrebat cum e împărțit în două. Și el mi-a zis: păi jumate e al tău, jumate e al lui Nicu Gheară.

Și atunci eu l-am întrebat pe domnul senator: păi bine și unde jumătatea mea. Că sunt doar eu singur, trebuia să fie și jumătatea mea aici.

Așa că jumătatea mea lipsit, iar eu poate nu ajungeam niciodată cum am ajuns. Cu toate că nu mă dezic de frații mei, pentru că au mai greșit dintre ei. Dar au primit pedepse care nu cred că le meritau”, a explicat Nuțu Cămătaru.

Frații Cămătaru, din nou împreună

Însă la anumite nivele se cunoaște faptul că în sectorul 5 există influența fraților Cămătaru, cum în sectorul 1, acționează alte clanuri interlope. De altfel, la nivelul întregii capitale sunt clanuri care acționează în funcție de sector, potrivit informațiilor din spațiul public. Acest lucru reiese și din fiecare rechizitoriu întocmit legat de activitatea acestora.

Nu de alta, dar nu prea se interferează sferele, iar când acest lucru se întâmplă, se lasă cu bătăi sau pistoale, așa cum s-a mai întâmplat. Desigur că mai ales acum de când a ieșit din viața publică, Nuțu Cămătaru nu își va susține vizibil influența. Însă cei din Sectorul 5 știu exact cine sunt cei care controlează piețele, florăriile și alte afaceri din zonă.

Mai ales că acum a ieșit de după gratii și Sile Cămătaru, fratele celebrului interlop. Cei doi au familii mari care sunt implicate în aceste ”afaceri”, așa cum reiese din diferitele dosare pe care le-au avut pe rol.

