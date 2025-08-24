Monden Nuțu Cămătaru, protectorul lui Rizea. Interlopul ar fi vorbit să fie protejat în pușcărie







Cristian Rizea are numai cuvinte de laudă legat de Nuțu Cămătaru, mai ales că acesta și-a oferit și protecția. Este vorba despre momentul în care Rizea trebuia să ajungă la Rahova.

Cel care a făcut dezvăluirile este nimeni altul decât fostul deputat Cristian Rizea. Acesta a explicat că la momentul în care s-a cerut prima data arestarea lui, Nuțu ar fi intervenit. ”Când a fost cu Sectorul 5, super a fost, l-a adus Costel Bucur. Ne-am întâlnit la Caelia, am bătut palma. Era Gigi Bulat lângă mine. Ei erau în Sectorul 5, ăștia conduc acest sector. Am fost la piața la Nuțu, că acolo lângă casa lui e proprietatea lui. Făceam campanie acolo. Și Nuțu a fost băiat.

După ce mi-au făcut dosarul și au vrut să mă aresteze dar nu a votat parlamentul arestarea mea, eu având apartamentul la Caelia, m-am întâlnit cu Nuțu. Era cu brazilianca și a ieșit Nuțu să mă salute. Și mi-a spus: am vorbit la Rahova atunci când era să ți se întâmple. Am vorbit acolo să aibă ăștia grijă de tine să nu se atingă nimeni de tine. Nu o să uit Nuțu asta”, a spus fostul deputat.

De altfel, Nuțu Cămătaru și-a petrecut și el ani de zile și pe la Rahova și pe la Jilava, drept urmare, nu era un necunoscut al celor două închisori. Cert este că Rizea lasă de înțeles faptul că interlopii se implicau la modul activ în politică. Mai ales atunci când era vorba despre campanii electorale, potrivit lui Rizea.

De-a lungul anilor au ieșit la iveală legăturile dintre politicieni și lumea interlopă. Cu toate acestea de cele mai multe ori au fost trecute într-un colt de umbră, chiar dacă interlopii ar fi ajutat la câștigarea anumitor alegeri. Desigur, prețul ar fi fost menținerea unor sfere de influență în anumite zone de interes ale respectivilor.