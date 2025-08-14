Justitie Nuțu Cămătaru cere reabilitarea judiciară. Instanța verifică plata cheltuielilor







Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, solicită reabilitarea judiciară după ce fratele său, Vasile Balint (Sile Cămătaru), a fost eliberat condiționat în data de 24 aprilie 2025.

Tribunalul București a luat decizia privind eliberarea lui Sile, iar acum atenția se mută asupra lui Nuțu. Biroul Executări Penale are termen până pe 17 septembrie să stabilească dacă acesta a achitat cheltuielile judiciare de 10.000 de lei impuse în dosarul în care a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare, dosar ce a vizat luptele violente dintre Clanul Cămătarilor și Clanul Sportivilor.

La termenul din 18 iunie 2025, instanța a solicitat o verificare clară a plății: „Reprezentantul Ministerului Public apreciază că se impune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen (…) având în vedere că la dosar nu există dovada achitării acestor cheltuieli, ci este ataşat doar un certificat fiscal care, în aprecierea parchetului, nu este suficient”.

Frații Cămătaru au fost protagoniștii unora dintre cele mai notorii procese penale din România ultimilor 30 de ani. Ion și Vasile Balint au avut primele condamnări în perioada comunistă, fiind eliberați prin amnistii succesive oferite de regimul Ceaușescu și, ulterior, de Ion Iliescu.

Au fost condamnați pentru jafuri, tâlhării, trafic de persoane și proxenetism. În 2008, au fost găsiți vinovați într-un dosar de crimă organizată, care a inclus răpirea omului de afaceri Peleg Shauli. În 2012, au fost condamnați la 13 și respectiv 6 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a tinerelor, unele minore.

Ultimul dosar major a fost cel al răfuielilor sângeroase dintre Clanul Cămătarilor și Sportivilor, pentru care, în 2017, ambii frați au primit câte 5 ani și jumătate de detenție.

Luptele dintre grupările rivale „Cămătarii” și „Sportivii” au culminat cu un incident armat în Popești-Leordeni, pe 7 noiembrie 2012. Potrivit Hotărârii nr. 25/2016, conflictul „a fost iniţial mocnit”, însă a escaladat violent după ce fiul adoptiv al lui Sile Cămătaru a fost înjunghiat.

Gruparea Sportivilor a folosit „pistoale cu bile modificate pentru a deveni letale”, iar în atacul din strada Eclipsei s-au tras „cel puţin 30 de focuri de armă”. Într-o interceptare ulterioară, liderul Sportivilor, Radu Cristian Roșca, afirma: „Am tras 10 numai io (…) 20! Treizeci numai noi!”.

Scenele violente s-au desfășurat în mai multe locații din București, punând în pericol siguranța publică. Răfuiala a dus la numeroase condamnări, iar acum, după ce au ieșit din închisoare, frații Balint încearcă să-și spele cazierul.